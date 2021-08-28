Как переночевать на улице и не простудиться

Ситуации во время путешествия бывают разные. Хозяин обманул с жильем, отель затопило, вы не успели добраться до нужного города вовремя. Важно не паниковать и знать, как переночевать в условиях города. Редактор "Рамблера" делится личным опытом.

Иногда выбора нет и приходится ночевать на улице. В идеальных путешествиях такого, конечно, не бывает: всегда есть запасной план, пара тысяч в кармане или какой-то друг, который выручит. Но реальность такова, что после тяжелого дня на поиск более оптимального решения просто нет сил. Если вы путешествуете автостопом, планируете поездки самостоятельно или останавливаетесь у знакомых знакомых бесплатно, такой риск есть всегда. Разберем главные варианты

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Вокзал и аэропорт

Плюсы: Тепло, безопасно, вряд ли прогонят.

Минусы: До аэропорта надо добираться. На вокзале может подойти охрана и потребовать билет (к счастью, редко). Главная проблема — вечный шум объявлений, толпа пассажиров и карманные воры. А еще туалет платный.

Дополнительно: Если охрана все-таки подошла, не сопротивляйтесь и вежливо объясните ситуацию. Трезвых и тихих обычно не трогают.

Круглосуточные рестораны быстрого питания

Плюсы: Легко найти, ночью обычно тихо, можно перекусить и умыться в уборной комнате.

Минусы: Придется искать укромный уголок, иначе сразу выгонят.

Дополнительно: Вероятно, ночь провести будет сложно, но подремать пару часов (предварительно заказав еду и поставив на столе как намек) вполне можно.

Пляж или набережная

Плюсы: Безлюдно, можно лечь на шезлонг или лавочку.

Минусы: Не во всех городах есть. Бывает, что ночью за шезлонгами присматривает охранник. Ну и дует холодом с воды — можно нехило простыть.

Дополнительно: Лучший вариант для летних ночей, но осенью и зимой надо найти что-то получше.

Ночные автобусы

Плюсы: Приглушенный свет, умеренное качание колес, длинные маршруты, не везде есть контролеры.

Минусы: Чаще всего придется платить за проезд. К тому же, неизвестно, как добираться от конечной точки обратно.

Остановка

Плюсы: На каждом шагу, люди обычно не пристают, принимая за пьяного.

Минусы: Очень твердо и вероятней всего холодно.

Церковь

Плюсы: Тепло и не прогонят.

Минусы: Не факт, что пустят.

Дополнительно: На форумах для путешественников есть много историй, где люди ночевали в монастырских приютах и церквях. Однако это скорее исключение, чем правило, и зависит от того, сможете ли вы договориться с конкретным батюшкой.

Отделение банкомата

Плюсы: Тепло, безопасно.

Минусы: Нужна карточка определенного банка. А еще вас вероятно заберет охрана.

Дополнительно: Вариант для экстремалов — зайти в круглосуточное отделение банкомата с помощью карточки и лечь в точке, которая не видна камерам видеонаблюдения. Не факт, что охранники приедут вас забирать (они тоже люди и не хотят ехать туда-сюда по пустякам), но от этого никто не застрахован.

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