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Для чего нужен людской поезд

Кристина Уколова
21 минуту назад

Иногда название бывает обманчивым. И людской поезд совсем не означает пассажирский. «Рамблер» разобрался, когда грузовые поезда становятся людскими.

Для чего нужен людской поезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Людским называют грузовой поезд, в котором как минимум десять и больше вагонов отведены для перевозки людей. Любопытный факт: пассажиры таких поездов едут по грузовым документам. При этом у вагонов с людьми должно быть прикрытие от вагонов, где размещены особо опасные грузы.

Людские поезда формирует из теплушек — крытых товарных вагонов с полками и печкой (иногда двумя), если за окном осень или зима. Их можно легко отличить по коричневому цвету и маленьким окошкам наверху. Впрочем, в зависимости от контингента пассажиров и обстоятельств перевозки, вагоны иногда совсем не оснащали даже минимальными удобствами.

Обычно теплушку делят на два отсека, но при необходимости — и на три. Такие вагоны во время движения трясутся сильнее обычных. Кстати, в них вместе с людьми иногда ехали и лошади, для этого в каждой половине вагона оборудовали по четыре стойла. Номера людских поездов находятся в диапазоне от 941 до 960.

Сейчас людские поезда встречаются редко, однако они вовсе не исчезли. А в первой половине двадцатого века людские поезда активно использовали для перевозки солдат (как во время войны, так и при учениях), беженцев и переселенцев, а также осужденных и депортируемых. Кроме того, на таких поездах обычно перемещали военнопленных — например, в Германии. В настоящее время людские поезда используют в развивающихся странах, например, в Южной Америке.

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