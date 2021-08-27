Для чего нужен людской поезд

Иногда название бывает обманчивым. И людской поезд совсем не означает пассажирский. «Рамблер» разобрался, когда грузовые поезда становятся людскими.

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Людским называют грузовой поезд, в котором как минимум десять и больше вагонов отведены для перевозки людей. Любопытный факт: пассажиры таких поездов едут по грузовым документам. При этом у вагонов с людьми должно быть прикрытие от вагонов, где размещены особо опасные грузы.

Людские поезда формирует из теплушек — крытых товарных вагонов с полками и печкой (иногда двумя), если за окном осень или зима. Их можно легко отличить по коричневому цвету и маленьким окошкам наверху. Впрочем, в зависимости от контингента пассажиров и обстоятельств перевозки, вагоны иногда совсем не оснащали даже минимальными удобствами.

Обычно теплушку делят на два отсека, но при необходимости — и на три. Такие вагоны во время движения трясутся сильнее обычных. Кстати, в них вместе с людьми иногда ехали и лошади, для этого в каждой половине вагона оборудовали по четыре стойла. Номера людских поездов находятся в диапазоне от 941 до 960.