Как превратить любой перелет в кошмар

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Список: восемь способов превратить любой перелет в кошмар

Дарья Амосова
3 часа назад
Перелет — стресс и для организма, и для психики. Есть много правил, как сделать путешествие лучше. "Рамблер" пошел от обратного и собрал вредные советы, которые превратят любой перелет в страшный сон для тела, мозга и кошелька.
  1. Не взвешивать багаж и не измерять ручную кладь. Нормы провоза багажа и ручной клади жестко соблюдаются работниками авиакомпаний. Даже при перевесе в 100 г. придется доплачивать. Лишнюю сумку, которая не помещается в калибратор, попросят сдать в багаж и тоже доплатить.
  2. Выбрать джинсы и каблуки для перелета. В одежде с толстой тканью неудобно сидеть в кресле, а от каблуков ноги опухнут еще на зоне досмотра. Выбирайте для перелетов комфортные наряды, которые не стесняют движений.
  3. Съесть непривычную или слабящую еду. Желудок — орган порой непредсказуемый. В стрессовой ситуации перелета он может взбунтоваться и требовать похода в туалет тогда, когда это совсем неудобно.
  4. Приехать в последний момент. В аэропорту постоянно объявляют, что регистрация заканчивается за 40 минут до посадки. Все потому, что кто-то обязательно опоздает. Конечно, иногда вас подождут. Но у лоукостеров и компаний, которые заботятся о репутации пунктуальных перевозчиков, нет времени на опаздывающих. Есть масса историй, когда пассажира отказывались регистрировать даже с минутной задержкой.
  5. Пошутить про бомбу на зоне досмотра. Это не смешно, устарело и попросту пошло. Однако каждый раз находится человек, который хочет блеснуть чувством юмора. Работников такая комедия обрадует вряд ли, но по протоколу они обязаны проверить вас, вашу личность и ваш багаж — вплоть до задержания на несколько часов.
  6. Напиться до или во время вылета. Вредно скорее для вас, хотя и окружающим может быть неприятно. Помните, что на высоте в десяток километров алкоголь действует иначе, чем на земле. Вам может стать плохо, как никогда в жизни, а любимой кровати и тазика под боком не будет.
  7. Хамить бортпроводникам и что-то от них требовать. Экипаж самолета служит пассажирам, но они не слуги. Самых буйных и распускающих руки пассажиров вносят в черный список авиакомпании.
  8. Опускать спинку кресла, не уточнив у пассажира сзади. У человека на сидении сзади на столике может стоять стаканчик с напитком или ноутбук. Если резко опустить кресло, и то, и другое упадет. Вряд ли вам категорически запретят опускать спинку, но вежливо уточнить все равно стоит.
Как превратить любой перелет в кошмар
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
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