Ешь, молись, люби: что происходит на йога-ретритах

Бешеный ритм жизни, работа нон-стоп, эмоциональное выгорание, бесконечные недомогания, нехватка денег и других ресурсов, миллионы сообщений в мессенджерах, которые уже и не хочется открывать – если все вышеперечисленное вызывает только желание «все бросить и уехать куда-нибудь», возможно, вам нужен ретрит. «Рамблер» решил разобраться, что происходит на этих йога-турах и зачем они вообще нужны.

Фото: Кадр из фильма "Ешь.Молись.Люби" Кадр из фильма "Ешь.Молись.Люби"

Для начала разберемся с термином «retreat» (в переводе с английского - «уединение» или «отдаление от людей»). Практика ретритов существует уже многие века, однако последние пять-десять лет она стала особенно популярна у жителей мегаполисов. Ретрит-тур подойдет для тех, кто хочет поправить ментальное, а не физическое здоровье. Существует несколько ретрит-форматов: они могут быть как групповыми, так и индивидуальными, могут проходить в полной тишине (тогда на какое-то время придется дать обет молчания) или в полной темноте. Однако самые популярные – это йога-туры.

Кадр из фильма "Ешь.Молись.Люби"

Как это работает? Набирается группа единомышленников, которая уезжает к океану, в горы (например, сейчас очень часто возят на курорты Кавказских Минеральных Вод) или просто в другие страны, где есть «места силы». В поездке много времени уделяется йоги, медитациям, различным духовным практикам, пешим прогулкам. На время тура участникам ретритов предлагают отказаться от гаджетов и социальных сетей, чтобы максимально сосредоточиться на себе и внутреннем мире, а также придерживаться чистого питания, пить много воды и проводить время на свежем воздухе. Под строгим запретом – кофе, алкоголь, сигареты (электронные, в том числе).

Как правило, ретриты продолжаются одну-две недели. К подобным турам стоит подготовиться заранее: решить все неотложные дела, чтобы не дергаться во время путешествия, предупредить близких, семью и коллег по работе, что какое-то время вы будете недоступны.