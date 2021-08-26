Что надо спланировать перед отпуском, чтобы не попасть в беду

Когда мы уезжаем в отпуск, приятно думать о том, какое же там море, какие блюда подают в ресторанах и какую одежду необходимо с собой взять. Но у жизни зачастую свои планы на этот счет. Поэтому "Рамблер" выяснил, что реально стоит спланировать заранее.

Болезни и здоровье

Никто не хочет думать о том, что в отпуске он может заболеть. Однако в отпуске происходит всякое от отравлений до переломов. Конечно, уберечь себя от всего невозможно, но возможно сделать несколько шагов, которые обезопасят вас в случае чрезвычайной ситуации.

Для начала необходимо купить лекарства, которыми вы пользуетесь. Затем оформить туристическую страховку, которая покроет медицинские расходы. И, конечно, вылечить зубы, проверить сердце и другие "слабые" места.

Подробности жизни в другом месте

Бывает такое, что в спешке мы даже не успеваем изучить маршрут от вокзала или аэропорта до отеля. Очень зря! В незнакомом городе могут быть проблемы с транспортом, специфичное расписание работы или дорогущий Интернет, которым трудно воспользоваться.

Кстати, в одних странах дешевле пользоваться общественным транспортом, а в другие проще арендовать машину. Лучше выяснить это заранее, чем переплачивать и паниковать.

Деньги

Постарайтесь спланировать и свой бюджет. Отложите сумму, которой воспользуйтесь в случае непредвиденной ситуации. Остальное разделите на количество дней. Это поможет не потратить все сразу.