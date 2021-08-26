Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Что надо спланировать перед отпуском, чтобы не попасть в беду

Даша Краснова
1 час назад

Когда мы уезжаем в отпуск, приятно думать о том, какое же там море, какие блюда подают в ресторанах и какую одежду необходимо с собой взять. Но у жизни зачастую свои планы на этот счет. Поэтому "Рамблер" выяснил, что реально стоит спланировать заранее.

Что надо спланировать перед отпуском, чтобы не попасть в беду
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Болезни и здоровье

Никто не хочет думать о том, что в отпуске он может заболеть. Однако в отпуске происходит всякое от отравлений до переломов. Конечно, уберечь себя от всего невозможно, но возможно сделать несколько шагов, которые обезопасят вас в случае чрезвычайной ситуации.

Для начала необходимо купить лекарства, которыми вы пользуетесь. Затем оформить туристическую страховку, которая покроет медицинские расходы. И, конечно, вылечить зубы, проверить сердце и другие "слабые" места.

Подробности жизни в другом месте

Бывает такое, что в спешке мы даже не успеваем изучить маршрут от вокзала или аэропорта до отеля. Очень зря! В незнакомом городе могут быть проблемы с транспортом, специфичное расписание работы или дорогущий Интернет, которым трудно воспользоваться.

Кстати, в одних странах дешевле пользоваться общественным транспортом, а в другие проще арендовать машину. Лучше выяснить это заранее, чем переплачивать и паниковать.

Деньги

Постарайтесь спланировать и свой бюджет. Отложите сумму, которой воспользуйтесь в случае непредвиденной ситуации. Остальное разделите на количество дней. Это поможет не потратить все сразу.

Далее "разложите" деньги по разным счетам. Если вы едете за границу или в некрупные города России, лучше иметь при себе наличные деньги.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители