Австрия 2021: что посмотреть и как сэкономить

Австрия открыла границы для туристов из России. Родину Моцарта, Шредингера и Фрейда считают (и вполне справедливо) довольно дорогим туристическим направлением, даже по меркам Европы. "Рамблер" рассказывает, как попасть в Австрию в 2021 году, чтобы остались деньги хотя бы на одну порцию штруделя.

Правила

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С 15 августа россияне могут посещать Австрию с туристическими целями.

что-то одно из списка документов: сертификат о вакцинации зарубежными препаратами,

справка о перенесенном коронавирусе (на немецком или английском),

справка о наличии нейтрализующих антител,

отрицательный результат теста на COVID-19. Для перелета понадобитсяиз списка документов:

Туристам также придется пройти 10-дневный карантин в отеле, у родственников или в арендованных апартаментах. В течение 72 часов необходимо зарегистрироваться онлайн и указать адрес прохождения карантина.

Что сделать

Прогуляться по историческому центру Вены. Включен в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

Побывать на родине Моцарта. Дом рождения великого композитора находится в старом городе Зальцбург. Там же можно посмотреть крепость Хоэнзальцбург, расположенную в горах.

Попробовать настоящий шницель и штрудель. А еще — другие традиционные блюда Австрии: суп с яйцом, торт "Захер", венский кофе-меланж.

Спуститься в пещеру Айсризенвельт. Название комплекса из пещер, галерей и таинственных спусков переводится как «большой ледяной мир».

Посмотреть на арсенал оружия в городе Грац. В городе хранится крупнейшая в в Европе коллекция с оружием и доспехами XVI-XVII веков, а общее число экспонатов составляет 32 тысячи единиц.

Как сэкономить

Обедайте на рынках и в магазинах, а не в супермаркетах. Так можно сэкономить на еде, а качество продуктов по-прежнему будет на высоте. Во многих магазинах есть микроволновки для готовых наборов блюд.

Приобретите туристический билет. The Vienna Card действует 72 часа и дает скидку на транспорт, музеи и посещение достопримечательностей. А еще транспорт бесплатный, если вы отправляетесь на концерт, матч или балет — ищите на билете надпись "Ticket gilt als Fahrschein in Wien".