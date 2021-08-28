Австрия 2021: что посмотреть и как сэкономить

Австрия открыла границы для туристов из России. Родину Моцарта, Шредингера и Фрейда считают (и вполне справедливо) довольно дорогим туристическим направлением, даже по меркам Европы. "Рамблер" рассказывает, как попасть в Австрию в 2021 году, чтобы остались деньги хотя бы на одну порцию штруделя.
С 15 августа россияне могут посещать Австрию с туристическими целями.
Туристам также придется пройти 10-дневный карантин в отеле, у родственников или в арендованных апартаментах. В течение 72 часов необходимо зарегистрироваться онлайн и указать адрес прохождения карантина.
Прогуляться по историческому центру Вены. Включен в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.
Побывать на родине Моцарта. Дом рождения великого композитора находится в старом городе Зальцбург. Там же можно посмотреть крепость Хоэнзальцбург, расположенную в горах.
Попробовать настоящий шницель и штрудель. А еще — другие традиционные блюда Австрии: суп с яйцом, торт "Захер", венский кофе-меланж.
Спуститься в пещеру Айсризенвельт. Название комплекса из пещер, галерей и таинственных спусков переводится как «большой ледяной мир».
Посмотреть на арсенал оружия в городе Грац. В городе хранится крупнейшая в в Европе коллекция с оружием и доспехами XVI-XVII веков, а общее число экспонатов составляет 32 тысячи единиц.
Обедайте на рынках и в магазинах, а не в супермаркетах. Так можно сэкономить на еде, а качество продуктов по-прежнему будет на высоте. Во многих магазинах есть микроволновки для готовых наборов блюд.
Приобретите туристический билет. The Vienna Card действует 72 часа и дает скидку на транспорт, музеи и посещение достопримечательностей. А еще транспорт бесплатный, если вы отправляетесь на концерт, матч или балет — ищите на билете надпись "Ticket gilt als Fahrschein in Wien".
Арендуйте жилье в центральной зоне. Причина проста — в ней обычно действует минимальный тариф на транспорт. Кроме того, в центре любого города все достопримечательности в шаговой доступности.