Правда ли, что с простудой нельзя лететь на самолете

Через два дня рейс, а вы предательски и невовремя заболели. Что делать — отменять перелет или терпеть? «Рамблер» отвечает на вопрос и дает советы тем, кто все-таки простыл.

По закону: можно

С кашлем и насморком летать можно. Даже в условиях коронавирусных ограничений вас не могут не пустить на борт с легкой простудой. По крайней мере законом это не запрещено. Однако на стойке регистрации и на гейте измеряют температуру и смотрят, есть ли у пассажиров симптомы коронавируса. Если у работников аэропорта есть подозрение, что вы заражены, вас попросят сделать тест ПЦР. И если он положительный, да, вас не пустят на борт.

По здоровью: лучше не надо

Во время простуды сильно отекает слизистая носа и слуховой трубы. При взлете и снижении резко меняется давление, провоцируя возникновение воспаление среднего уха — аэроотит. В результате ухудшается самочувствие, может закружиться голова, пропасть слух. Без лечения такое состояние может привести к глухоте.

По финансам: зависит от причины

Иногда невозможно отказаться от перелета, потому что билеты невозвратные — деньги просто пропадут. Однако тут есть лазейка: по закону невозвратными считается только тариф. Сборы и налоги, которым вы не воспользовались, вам обязаны вернуть, если причина отмены уважительная. Болезнь владельца билета или его ближайшего родственника в список таких причин входят. Для доказательства необходима справка от врача с подтверждением, что перелет представляет опасность для здоровья. А если у вас возвратный билет, по той же схеме можно запросить его стоимость целиком.

Что делать, если вы все-таки летите с простудой