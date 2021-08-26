Список: что делать, если ребёнок потерялся в аэропорту

Потерять ребенка в аэропорту или на вокзале – страшный кошмар любого родителя. Однако никто не застрахован от неудачного стечения обстоятельств, минутной потери контроля, да и просто от случайности, когда малыш зазевался и затерялся в толпе. «Рамблер» составил инструкцию, в которой рассказывает что делать и куда бежать, если все-таки ваш ребенок потерялся.
Еще несколько советов, которые помогут вам избежать стрессовых ситуаций во время путешествий. Не скрывайте от детей этапы вашей поездки, чем больше у ребенка информации, тем лучше. Не лишним будет (в зависимости от возраста ребенка, конечно) дать детям ксерокопии посадочного талона и подтверждения бронирования отеля, чтобы они имели их под рукой и всегда могли показать при необходимости.