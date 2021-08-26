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Список: что делать, если ребёнок потерялся в аэропорту

Мира Маркина
5 часов назад

Потерять ребенка в аэропорту или на вокзале – страшный кошмар любого родителя. Однако никто не застрахован от неудачного стечения обстоятельств, минутной потери контроля, да и просто от случайности, когда малыш зазевался и затерялся в толпе. «Рамблер» составил инструкцию, в которой рассказывает что делать и куда бежать, если все-таки ваш ребенок потерялся.

Список: что делать, если ребёнок потерялся в аэропорту
Фото: Кадр из фильма "Я не знаю, как она делает это"Кадр из фильма "Я не знаю, как она делает это"
Отправляясь в путешествие стоит подумать не только о том, что вы возьмете с собой, но и как будете вести себя в экстренных ситуациях. Вот, с чего стоит начать.
  • Заранее попросите ребенка, чтобы в аэропорту он от вас никуда не отходил. Если же все-таки он потеряется, объясните, как он должен себя вести.
  • Прикрепите на одежду ребенка бирку с его именем, контактами родителей и страной проживания – желательно, на русском и английском языках.
  • Сделайте фото ребенка в верхней одежде и без нее: так вам будет легче объяснить сотрудникам вокзала или аэропорта, кого вы ищите.
  • Нет смысла повторять ошибки семьи из фильма «Один дома». Если вы путешествуете большой семьей с несколькими детьми, сразу договоритесь, кто за кем следит.
  • Если ребенок все-таки потерялся, обратитесь к любому сотруднику вокзала или аэропорта. О потерявшемся малыше будет объявлено по громкой связи.
  • Отдельно попросите сотрудника за стойкой информации уточнить по громкой связи, где вы будете ждать ребенка: например, у выхода или магазина, который может быть знаком малышу.

Еще несколько советов, которые помогут вам избежать стрессовых ситуаций во время путешествий. Не скрывайте от детей этапы вашей поездки, чем больше у ребенка информации, тем лучше. Не лишним будет (в зависимости от возраста ребенка, конечно) дать детям ксерокопии посадочного талона и подтверждения бронирования отеля, чтобы они имели их под рукой и всегда могли показать при необходимости.

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