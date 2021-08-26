Прекратите есть доширак: что из еды брать в поезд

О еде в поездах слагают настоящие легенды! А так как пандемия вынудила многих россиян путешествовать по стране, обустройство жизни в поезде стало вновь актуально. "Рамблер" расскажет, какие продукты надо брать с собой в поезд, чтобы сохранить здоровье.

Мини-холодильник

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Раньше без вареных яиц и курицы в фольге не обходилось ни одно путешествие. Сейчас диетологи стали больше говорить о том, что провоз готовых продуктов в тепле может отразиться на качестве еды. И чтобы поездка прошла безопасно, лучше обзавестись сумкой-холодильником.

В ней можно хранить картофель, запеченную курицу, сыр, котлеты и многое другое. При этом блюда останутся свежими. А вот рыбу и молочные продукты лучше не брать, так как у этих продуктов маленький срок хранения.

Если сумки нет, можно взять с собой консервы: тунца, кукурузу, горошек, лечо и овощную икру. А также целые овощи и фрукты, которые в отличие от ягод не помнутся и не дадут сок.

В поезде может быть сложно мыть овощи и фрукты. Поэтому их стоит помыть заранее, обсушить полотенцем и сложить в пакет или контейнер.

Вода

Не берите с собой сладкую газированную воду или квас. Во-первых, эти напитки не утоляют жажду. Во-вторых, они повышают уровень глюкозы в крови. Упор лучше сделать на чистую воду. Все-таки в поезде сухой воздух, летом там бывает жарко и легко получить обезвоживание или проблемы с желудком.

Так как в поезде есть доступ к кипятку, туристы могут взять с собой чай или кофе в специальных пакетах, а в качестве десерта использовать конфеты или печенье.

Кипяток

Кипяток позволяет приготовить множество блюд, однако от известной лапши диетологи умоляют отказаться. Специи и заменители вкуса, конечно, сделают вас сытым, но точно не принесут пользы.

Зато можно взять каши в пакетиках или кускус. Крупы не нужно варить, достаточно просто залить водой.

Ароматы

Запах свежих огурцов вызывает аппетит, ароматы цитрусовых и кофе улучшают настроение. Но в вагоне всегда найдется тот, кто захочет съесть лук или чеснок.