7 бесполезных вещей, которые только нагружают багаж

Чемодан в поездку нужно собирать по принципу "меньше значит больше". Чем меньше тяжеловесных и бесполезных вещей вы берете, тем больше сил на наслаждение самим путешествием. "Рамблер" рассказывает о семи вещах, которые точно не нужны в поездке.
- Ноутбук. Если вы не работаете в отпуске, ноутбук вам не нужен. Для переписки есть мессенджеры и смс, кино посмотреть можно в настоящем кинотеатре. В качестве золотой середины берите планшет. Но только не ноутбук — пожалейте свою спину.
- Плотный свитер. Исключение — если вы едете "ловить" северное сияние в Мурманск или смотреть на вулканы в Исландию. В условиях стандартной осени и зимы свитера ни к чему: занимают много места, а заменить нечем. Альтернатива — несколько кардиганов и джемперов средней плотности. Те, что потоньше, можно надеть друг на друга, а потом снять, если выйдет солнце.
- Огромная камера. Вы зарабатываете фотографией на жизнь? Отлично, тогда берите с собой фотоаппарат. А простым путешественникам хватит камеры на телефоне, простого цифрового фотоаппарата или даже пленочной "мыльницы".
- Шампунь, гель для душа, мыло. Бесполезно таскать груз жидкости, которой вы воспользуетесь лишь частично. Все продукты предоставляют бесплатно в отеле. В хостеле средства для ванны также дадут. В крайнем случае можно попросить разок у соседа. Возьмите из дома средства в туристическом формате или купите на месте.
- Третья пара обуви. В поездке пригодится одна пара для жаркой погоды и одна для более холодной. Вы можете корректировать предпочтения: например, одна пара для спорта и одна для города. Практика показывает, что третьей парой никто не пользуется, и она лежит весь отпуск в чемодане. Особенно если это каблуки или то, что дублирует другую обувь.
- Фен и средства для волос. Продукты для укладки можно сделать из подручных средств или купить на месте. Фен скорее всего будет в отеле, хостеле или съемной квартире. В крайнем случае сделайте художественный беспорядок на голове, а на непонимающие взгляды отвечайте, что так сейчас модно.
- Что угодно "на всякий случай". Этого случая не будет. А если будет, вы выкрутитесь на месте с помощью того, что уже есть. Или докупите. В общем, точно не пропадете — ни без еще одного платья, ни без журнала в самолет, ни без фена.