7 бесполезных вещей, которые только нагружают багаж

Ноутбук. Если вы не работаете в отпуске, ноутбук вам не нужен. Для переписки есть мессенджеры и смс, кино посмотреть можно в настоящем кинотеатре. В качестве золотой середины берите планшет. Но только не ноутбук — пожалейте свою спину. Плотный свитер. Исключение — если вы едете "ловить" северное сияние в Мурманск или смотреть на вулканы в Исландию. В условиях стандартной осени и зимы свитера ни к чему: занимают много места, а заменить нечем. Альтернатива — несколько кардиганов и джемперов средней плотности. Те, что потоньше, можно надеть друг на друга, а потом снять, если выйдет солнце. Огромная камера. Вы зарабатываете фотографией на жизнь? Отлично, тогда берите с собой фотоаппарат. А простым путешественникам хватит камеры на телефоне, простого цифрового фотоаппарата или даже пленочной "мыльницы". Шампунь, гель для душа, мыло. Бесполезно таскать груз жидкости, которой вы воспользуетесь лишь частично. Все продукты предоставляют бесплатно в отеле. В хостеле средства для ванны также дадут. В крайнем случае можно попросить разок у соседа. Возьмите из дома средства в туристическом формате или купите на месте. Третья пара обуви. В поездке пригодится одна пара для жаркой погоды и одна для более холодной. Вы можете корректировать предпочтения: например, одна пара для спорта и одна для города. Практика показывает, что третьей парой никто не пользуется, и она лежит весь отпуск в чемодане. Особенно если это каблуки или то, что дублирует другую обувь. Фен и средства для волос. Продукты для укладки можно сделать из подручных средств или купить на месте. Фен скорее всего будет в отеле, хостеле или съемной квартире. В крайнем случае сделайте художественный беспорядок на голове, а на непонимающие взгляды отвечайте, что так сейчас модно. Что угодно "на всякий случай". Этого случая не будет. А если будет, вы выкрутитесь на месте с помощью того, что уже есть. Или докупите. В общем, точно не пропадете — ни без еще одного платья, ни без журнала в самолет, ни без фена.

Чемодан в поездку нужно собирать по принципу "меньше значит больше". Чем меньше тяжеловесных и бесполезных вещей вы берете, тем больше сил на наслаждение самим путешествием. "Рамблер" рассказывает о семи вещах, которые точно не нужны в поездке.