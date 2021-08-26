"Не кричать матом": как поменять номер в отеле

Плохой вид из окна, отсутствие кондиционера или грязное постельное белье, — есть тысяча причин, которые могут стать поводом для замены номера. Эксперт по туризму и основатель туристического агентства @baby_travel_club Юлия Новосад рассказала, что делать, если хочется апартаменты лучше, в каких случаях нарушаются права гостя, а в каких отель имеет право отказать.
По словам специалиста, если нарушены какие-либо обязательные требования, которые возложены на отель, номер обязаны поменять:
"Первый вариант - ваши права нарушены. Когда вы видите нарушение требований санитарии, пожарной, электротехнической безопасности и можете на это указать и доказать, представители отеля оценят ваши конструктивные претензии и, понимая объем ответственности в рамках судебных претензий, скорее всего, безоговорочно будут стремиться вас пересилить, чтобы не иметь обоснованных рисков".
Вторая ситуация - когда номер не нравится гостю по субъективным причинам. Например, некрасивые шторы, не оправдавший ожидания вид. В таком случае Юлия Новосад посоветовала обратиться на ресепшн с вежливой просьбой. Тогда, скорее всего, отель пойдет на уступки. Что точно не стоит делать, так это орать на персонал гостиницы и предъявлять претензии.
"Как правило, отель дорожит свои рейтингом и отзывами, и, если вы не будете кричать матом на ресепшн, а адекватно попросите помочь вам решить проблему, чтобы отдых прошел качественнее и вы были довольны, администрация постарается дать вам больше, чем стандартный протокольный ответ. Помните, что в позитивном ключе вопрос замены номера решается в 90% случаев, может быть не сегодня, так завтра. И отель стремится сделать ваш отдых максимально комфортным. Объясните им именно это желание, позитивное", - порекомендовала эксперт.
Обычно, если не меняется категория номера, доплату за его замену не берут.