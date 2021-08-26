"Не кричать матом": как поменять номер в отеле

"Как правило, отель дорожит свои рейтингом и отзывами, и, если вы не будете кричать матом на ресепшн, а адекватно попросите помочь вам решить проблему, чтобы отдых прошел качественнее и вы были довольны, администрация постарается дать вам больше, чем стандартный протокольный ответ. Помните, что в позитивном ключе вопрос замены номера решается в 90% случаев, может быть не сегодня, так завтра. И отель стремится сделать ваш отдых максимально комфортным. Объясните им именно это желание, позитивное", - порекомендовала эксперт.