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5 главных причин авиакатастроф

Мария Иглина
50 минут назад

Авиапроисшествия случаются реже, чем автомобильные катастрофы. Однако они все же происходят, и не просто так. "Рамблер" расскажет о главных причинах авиакатастроф. Надеемся, что после прочтения у вас не появится аэрофобия.

5 главных причин авиакатастроф
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Действия извне

Самый очевидный пример — трагедия 11 сентября 2001 года, когда террористы захватили самолеты и направили их на здания Всемирного торгового центра и Пентагона. Также иногда гражданские лайнеры становятся мишенями для военных. Например, в 2020 году при взлете из аэропорта Тегерана ракетой "Тор" по ошибке был сбит Boeing 737 украинских авиалиний.

Технические проблемы

На сегодняшний день лайнеры способны продолжать взлет даже при отказе одного из двух двигателей. Однако несмотря на это, некоторые поломки конструкторы не способны предугадать. Так, в середине 50-х разбилось несколько коммерческих авиалайнеров просто разрушились в воздухе. Причиной стала усталость материала или перенапряжение планера.

Ошибки пилотов

Пилоты — тоже люди, и иногда они ошибаются. Управление пассажирским самолетом включает в себя контроль за сотнями параметров полета и органами управления. И всему этому пилотов учат годами. Однако иногда в стрессовых ситуациях вбитые в подкорку рефлексы пересиливают тщательную подготовку.

Ошибки наземных служб

За наши жизни на борту самолета отвечают не только пилоты, но и диспетчеры, техники, грузчики и сотни других людей. Существует несколько историй о том, как ошибки наземных служб привели к авиакатастрофам. Так, в 2013 году они плохо закрепили броневик MRAP внутри грузового салона Boeing 747 в афганском Баграме — после взлета он сорвался с места, нарушил центровку самолета, так еще и заклинил руль высоты. В результате этого произошла катастрофа.

Погодные условия

Зачастую сложные погодные условия не служат единственной и главной причиной катастрофы, однако именно из-за них пилоты могут совершить ошибки, может произойти сбой в технике и не только. А иногда и вовсе все факторы накладываются друг на друга.

Лайфхаки,Boeing,Всемирный торговый центр,Пентагон,
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