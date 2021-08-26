На чем можно сэкономить туристам в пандемию

Из-за пандемии коронавируса расходы на путешествия резко выросли. Существует мнение, что теперь поездки за границу - привилегия богатых. Подорожали авиабилеты, стоимость номеров в отелях, еда в ресторанах, появилась необходимость постоянно сдавать тесты на коронавирус. Но есть ли у ситуации хоть какие-то плюсы для туристов? Об этом "Рамблеру" рассказала Юлия Новосад, эксперт по туризму и основатель туристического агентства @baby_travel_club.
Один из плюсов - возможность бесплатной отмены билетов и бронирований отелей.
"Если раньше такие тарифы были ощутимо дороже, то сейчас, ввиду рисков и возражений туристов, многие поставщики услуг дают такую опцию в базовом тарифе. Чаще всего для этого даже не нужно оснований и справок, иногда такие опции на переносы и отмены предоставляются при предъявлении положительных ПЦР-тестов. Например, мы туристам перенесли пребывание на Мальдивах с июля на октябрь, при этом отель не потребовал доплат. Хотя тариф на проживания в октябре значительно выше, чем в июле", - рассказала эксперт.
Еще одно преимущество, которого не было до пандемии, - небольшая загруженность достопримечательностей.
"Думаю, все помнят очереди из китайских и корейских экскурсантов, которые требовали провести несколько часов в ожидании входа в музеи, сейчас мы можем увидеть значительно больше за день, чем раньше".
Кроме того, пандемия поспособствовала развитию туризма внутри страны. Перелеты по стране стали доступнее. Авиакомпании направили освободившиеся полетные возможности на Россию, поэтому билеты подешевели.
"Раньше я летала к родственникам в Новосибирск за 20-25 тысяч рублей, сейчас эта цена раза в два ниже. Самое время увидеть нашу страну, ее аутентичность и ее красоту. Еще и программа "Кэшбек" от министерства по туризму, которая компенсирует до 20% стоимости путешествий по России. Кроме того, есть субсидированные перевозки, когда билеты можно приобрести по специальной цене", - добавила Юлия Новосад.