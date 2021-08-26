На чем можно сэкономить туристам в пандемию

"Если раньше такие тарифы были ощутимо дороже, то сейчас, ввиду рисков и возражений туристов, многие поставщики услуг дают такую опцию в базовом тарифе. Чаще всего для этого даже не нужно оснований и справок, иногда такие опции на переносы и отмены предоставляются при предъявлении положительных ПЦР-тестов. Например, мы туристам перенесли пребывание на Мальдивах с июля на октябрь, при этом отель не потребовал доплат. Хотя тариф на проживания в октябре значительно выше, чем в июле", - рассказала эксперт.