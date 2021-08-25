Как выбрать еду в самолете и не сожалеть об этом

Питание на борту не сравнится с трапезой в ресторане или дома, но порой приятно удивляет. "Рамблер" делится советами, которые помогут выбрать еду в самолете и не сожалеть.

Кофе и чай лучше не брать

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Стюардессы международных компаний признавались в интервью, что чайники и кофейники на борту моют редко. Кроме того, в воде, на основе которой готовят напитки в самолетах разных авиакомпаний, находили болезнетворные бактерии. Вероятно, это касается не всех компаний и не каждого рейса. Но лучше взять напиток, в качестве которого вы будете уверены.

На крайних сидениях больше выбор

Бортпроводники разносят блюда с концов самолета. Те, кто сидят посередине, чаще остаются без желанной курицы или рыбы — она предательски закончилась. Хотите точно получить определенное мясо? Регистрируйтесь на сидения спереди или сзади.

Спецпитание вкуснее за ту же цену

Если вы летите не на лоукостере, стоимость питания автоматически включена в цену билета. При этом питание предлагают не только стандартное, но и специальное: вегетарианское, кошерное, халяльное, диетическое. Никакие справки для заказа не нужны, но оформлять спецпитание нужно заранее (более чем за сутки до перелета). Многие авиакомпании предлагают услугу бесплатно, да еще и приносят спецпитание раньше, чем остальным пассажирам. А главное — оно вкуснее! По крайней мере так говорят путешественники.

Отравиться почти невозможно

За качеством блюд и их хранением строго следят. Кейтеринг готовит еду менее чем за сутки до вылета, доставляет за 2 часа до вылета. При задержке самолета еду выкидывают и заказывают новую партию. Если у вас нет непереносимости или аллергии на какой-то ингредиент, отравиться едой в самолете почти нереально.

Еда на борту калорийней и более соленая

Дело в том, что на высоте 10 тысяч метров вкусовые ощущения меняются. Из-за перепада давления соль и сахар теряют примерно треть вкуса. Поэтому еду на борту специально делают более соленой и сладкой — отсюда и калории. Кстати, по этой же причине в бортовом меню есть непопулярный томатный сок: пассажиры выбирают его, чтобы ощутить привычный соленый вкус.

Можно взять добавку