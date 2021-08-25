Как лучше высыпаться во время путешествий

Чтобы проблемы со сном не помешали вашим планам, мы собрали шесть советов от профессиональных сомнологов, как обеспечить лучший сон во время вашего следующего путешествия.
Никто не может гарантировать на 100 процентов, что именно в этом гостиничном номере будет тихо и прохладно, но подстраховаться можно. При бронировании номера старайтесь избегать нижних этажей, коридоров возле вендинговых автоматов и лифтов. Просто не забудьте попросить об этом, заполняя форму «дополнительных пожеланий» — как правило, администраторы отелей идут навстречу гостю.
В случае, если у вас осталось место в чемодане, подумайте о том, чтобы взять из дома несколько вещей для более комфортного проживания на чужбине. У каждого они свои: от медицинского оборудования до привычных домашних аксессуаров. Например, такие:
- беруши, или затычки для ушей. Пригодятся и в самолете, и в отеле, и на пляже или у бассейна — мы никогда не знаем, какой и где будет шум. Если вы забыли беруши дома, расслабиться и заснуть поможет успокаивающая музыка в наушниках с шумоподавлением.
- маска для сна. Независимо от того, что именно вас беспокоит — солнечный свет или яркое освещение, — маска для сна поможет блокировать нежелательные помехи и быстро заснуть. Маска должна быть легкой, без раздражающей липучки и, главное, «без щелей».
- предметы для уюта. Возьмите с собой знакомую подушку, одеяло, любимую ароматическую свечу или другие спальные принадлежности, чтобы вы чувствовали себя более комфортно и даже совсем как дома во время путешествия.
- медицинская аптечка. Тем, кто страдает расстройствами сна или апноэ, потребуются специальные снотворные таблетки, отпускаемые по рецепту. Совет — возьмите рецепт от врача с собой. Чтобы доказать, если придется, правомерность провоза лекарств через границу.
Согласитесь, гораздо труднее заснуть, если вы чем-то встревожены, обеспокоены или расстроены. Это особенно актуально в отпуске, в условиях постоянных приливов адреналина от полученных новых впечатлений.
Чтобы заснуть быстро и легче, нужно расслабить голову и тело. Возможно, это просто упражнение на растяжку, или глубокое дыхание, медитация, прослушивание классической музыки, наконец, или успокаивающих звуков леса.
Понятно, что велик соблазн как можно больше времени провести вне гостиницы, за осмотром достопримечательностей и прогулками по городу, но не забудьте уделить себе достаточно времени и для обычных процедур по снятию стресса перед сном.
Если вам нравится по вечерам делать записи в своем дневнике, читать книгу или же тупо ничего не делая, отмокать в ванне с чашкой травяного чая, постарайтесь сохранить эти привычки во время путешествия. Ваше тело, вероятно, привыкло к устоявшейся повседневной жизни, поэтому малейшее отклонение от ритуала может затруднить засыпание во время поездки.
Даже если рейс не задержали, а багаж получен без приключений, путешествие отнимает много сил. В результате — элементарный стресс на ровном месте и... все, прощай приятный ночной сон.
Снимите любые напряжения, потратив некоторое время на себя. Наверняка в самом отеле или рядом с ним найдутся сеансы массажа или спа-салон — там точно помогут расслабиться и избавиться от стресса.
Даже если эта поездка — деловая, внимание и правильное отношение к своему организму и сну, в частности, повысит вашу производительность, когда настанет время для встреч, максимальной концентрации сил в делах, связанных с работой.