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Как отличить отравление от акклиматизации

Мира Маркина
24 августа 2021

Проваляться первые дни после перелета с больным животом — печальная реальность для путешественников с чувствительностью к перелетам. Так проявляется акклиматизация — приспособление организма к новым метеоусловиям. Обычно организм перестраивается к новому климату в течение двух-трех дней, но может «капризничать» неделю. Симптомы подобного состояния — озноб, температура, расстройство стула и слабость. Эти проявления совпадают с симптомами пищевого отравления, которое тоже можно получить на курорте. «Рамблер» рассказывает, как отличить одно от другого.

Как отличить отравление от акклиматизации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Скорее акклиматизация, если...

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Появился насморк и головная боль. Организм после перелета ослаблен, уязвим к бактериям и вирусам. Такая слабость ухудшается новыми погодными условиями — подхватить ОРВИ можно в миг. Простуду может спровоцировать и резкая смена температуры: на улице жара, а в отеле холод из-за кондиционера.

Вы чувствуете раздражительность. Акклиматизация влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Внезапно появляется желание никуда не выходить из отеля, а спутники по поездке начинают бесить и раздражать. Хуже всего акклиматизацию переносят дети: они становятся раздражительными и грустными.

Беспорядочные проблемы со стулом. После интоксикации организм всеми силами пытается избавиться от «яда»: отсюда рвота, понос, иногда все вместе. Во время акклиматизации идет перестройка организма, которая больше связана с нервной системой, нежели непосредственно с ЖКТ. Поэтому во время интоксикации может быть и понос, и запор, а таблетки от живота не помогают.

Скорее отравление, если...

Вы пробовали необычную местную еду. Если вы отдыхали в восточных и азиатских странах, то знаете, что местная кухня богата на специи, жир и острые приправы. Непривычная жирная пища (особенно в первые дни после перелета) вызывает расстройство желудка и болезненные ощущения.

Еда лежала на жаре. Частая причина отравления на курорте — испортившиеся на жаре деликатесы. Туристы покупают утром пирожки, носят их целый день в сумке, а вечером едят. Так делать нельзя: при жаре внутри продуктов быстрее размножаются опасные бактерии.

Климат особо не менялся. Акклиматизация с яркими симптомами возникает у туристов, которые приезжают из холода в жару. Если вы из Москвы приехали в Санкт-Петербург, и вам стало плохо, вероятно, дело в пищевом отравлении или другой болезни.

Что делать

  • Соблюдать постельный режим. Акклиматизация пройдет сама через пару дней. Организму, который переживает интоксикацию, тоже нужен отдых.
  • Пейте побольше воды. Но не литр в один заход, а понемногу — например, по стакану в полчаса.
  • Примите аптечные препараты. Неважно, отравление или акклиматизация — сорбенты и лекарства от вздутия помогут в любом случае.
  • Вызывайте врача, если температура стала выше 38С, появилась кровь в кале, лихорадка, лекарства не помогают. Ребенку доктора вызвать лучше еще на этапе легких симптомов: дети хуже переносят акклиматизацию.
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