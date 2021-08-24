Ракушки и магниты: какие сувениры никому не нужны

Из путешествия хочется привезти что-то необычное и запоминающееся, что точно обрадует друзей. «Рамблер» составил список сувениров, которые лучше оставить на курорте.

Ракушки с рынка

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Альтернатива: ракушки с берега

Дело не в том, что это плохой подарок. Возможно, в вашем окружении есть человек, который ракушки коллекционирует. Просто те, что продают на улице, неоправданно дорого стоят. Потратьте 10 минут для друга, прогуляйтесь по пляжу и вручную выберите красивые экземпляры.

Майки со смешными надписями

Альтернатива: одежда местного производства

«Забавные» майки — вещи на любителя. Кому-то майка с надписью «Выжил в Сочи» понравится, кто-то закинет ее на дальнюю полку. Привезите лучше в подарок творение местных дизайнеров и мастеров: например, универсальный шарф или простую кофту.

Магниты

Альтернатива: еда и напитки

Исключение — дарить их коллекционеру, который обожает магниты. В ином случае сувенир довольно бесполезен: у человека, которому его вы дарите, не будет приятных ассоциаций с поездкой, как у вас. Максимум магнитик будет висеть на холодильнике и подкреплять бумажки. Зато сувениры, которые можно положить в сам холодильник — необычные местные кушанья, фрукты, напитки — нравятся всем. А если не понравятся, можно забрать и съесть самому.

Дешевые украшения

Альтернатива: винтаж с барахолок и секонд-хендов

Качество украшений на рынке оставляет желать лучшего, много подделок и завозного ширпотреба. Большой шанс не угадать с подарком и подарить украшение, которая совсем не соответствует стилю человека. За ту же цену на барахолках и блошиных рынках вы найдете более изящные аксессуары с историей и из долговечных материалов. Другой вариант — отправиться на ярмарку местных мастеров: к примеру, в Сочи можно найти необычные украшения из кедра и можжевельника.

Кальян

Альтернатива: табак со вкусами