5 вещей, которые стоит взять в поездку осенью

Собрать чемодан в летнее путешествие довольно просто: минимум теплых свитеров, максимум купальников и средств с SPF-защитой. А что насчет поездок в бархатный сезон и отдыха осенью? В тропических странах, вроде Тайланда и Вьетнама, тепло держится вплоть до ноября, а вот на российских курортах в сентябре уже можно ходить в пальто. "Рамблер" советует, какие вещи стоит взять в поездку осенью.

Едем туда, где скорее тепло

Сочи, Греция, Турция, Абхазия

Температура - от 15С и выше

Солнцезащитное средство

С уходом знойной жары легко забыть про средства с SPF. Конечно, осенью солнце греет меньше, но светит так же ярко. Наносите средство на открытые участки кожи: вы вряд ли обгорите, но эпидермис будет под невидимой защитой.

Водонепроницаемый чехол для телефона и рюкзака

Очевидно, что эти вещи понадобятся для холодной погоды. Однако и в тепле ими пренебрегать не стоит: тропические дожди, влажность и ветер с брызгами с моря никто не отменял.

Дополнительную сумку

Вы поедете с юга домой туда, где ваша семья и друзья сидят в холоде и дождях. Гурманские радости с юга - например, чурчхела и тропические фрукты - их точно обрадуют.

Едем туда, где скорее холодно

Москва, Санкт-Петербург, Беларусь, север и восток Европы

Температура - ниже 15С

Сенсорные перчатки

Если вы отправляетесь в путешествие, наверняка и так положите что-то теплое в чемодан. Про перчатки все забывают, а ведь именно во время вашего пребывания погода может резко ухудшиться. Сенсорные нашивки на пальцах дадут не снимать перчатки каждый раз, когда надо напечатать сообщение.

Переносная сушка для обуви