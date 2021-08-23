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Список: что взять в полет с младенцем

Мира Маркина
3 часа назад
Перелет с младенцем (дети до двух лет) – настоящее испытание, к которому стоит подготовиться заранее. Чтобы облегчить и себе, и маленькому путешественнику часы в аэропорту и самолете, важно заранее продумать каждое действие, изучить правила перелета с ребенком, да и просто запастись терпением и оптимизмом. «Рамблер» составил инструкцию, которая поможет при перелете избежать лишнего стресса и недовольных взглядов других пассажиров.
  • Покупайте билеты на рейс, время вылета которого совпадает со сном ребенка – при длительном перелете отдавайте предпочтение ночным рейсам;
  • забронируйте люльку для младенца заранее (ее предоставляют маленьким пассажирам до 2 лет, но не на всех рейсах);
  • нет возможности забронировать люльку – купите младенцу отдельное место и перевозите его в автокресле 0+, только убедитесь, что оно предназначено для авиаперелетов;
  • используйте в аэропорту коляску-трость – ее можно сдать непосредственно при входе в самолет и после приземления получить или на выходе из самолета, или на ленте для негабаритного багажа (зависит от аэропорта);
  • возьмите в самолет все самое необходимое для ребенка: от памперсов и пеленок до сменной одежды и игрушек;
  • не рвитесь первыми покинуть самолет после приземления – спокойно соберете вещи и ребенка и без лишней давки покинете салон.
Список: что взять в полет с младенцем
Фото: Кадр из фильма "Девушка в поезде"Кадр из фильма "Девушка в поезде"

Все советы, перечисленные выше, облегчат ваш перелет с младенцем. Помимо них важно знать еще несколько лайфхаков: пассажиры с маленькими детьми имеют право на приоритетную посадку – часто их регистрируют на рейс на стойке для бизнес-класса. Также (если позволяет бюджет) в кассе аэропорта можно оплатить сервис фаст-трек. С ним можно без очереди пройти паспортный контроль, получить багаж и пройти досмотр по отдельному коридору. Стоимость такой услуги в среднем начинается от 35 долларов.

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