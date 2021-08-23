Список: что взять в полет с младенцем

Перелет с младенцем (дети до двух лет) – настоящее испытание, к которому стоит подготовиться заранее. Чтобы облегчить и себе, и маленькому путешественнику часы в аэропорту и самолете, важно заранее продумать каждое действие, изучить правила перелета с ребенком, да и просто запастись терпением и оптимизмом. «Рамблер» составил инструкцию, которая поможет при перелете избежать лишнего стресса и недовольных взглядов других пассажиров.

Все советы, перечисленные выше, облегчат ваш перелет с младенцем. Помимо них важно знать еще несколько лайфхаков: пассажиры с маленькими детьми имеют право на приоритетную посадку – часто их регистрируют на рейс на стойке для бизнес-класса. Также (если позволяет бюджет) в кассе аэропорта можно оплатить сервис фаст-трек. С ним можно без очереди пройти паспортный контроль, получить багаж и пройти досмотр по отдельному коридору. Стоимость такой услуги в среднем начинается от 35 долларов.