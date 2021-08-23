Список: что взять в полет с младенцем

Перелет с младенцем (дети до двух лет) – настоящее испытание, к которому стоит подготовиться заранее. Чтобы облегчить и себе, и маленькому путешественнику часы в аэропорту и самолете, важно заранее продумать каждое действие, изучить правила перелета с ребенком, да и просто запастись терпением и оптимизмом. «Рамблер» составил инструкцию, которая поможет при перелете избежать лишнего стресса и недовольных взглядов других пассажиров.
- Покупайте билеты на рейс, время вылета которого совпадает со сном ребенка – при длительном перелете отдавайте предпочтение ночным рейсам;
- забронируйте люльку для младенца заранее (ее предоставляют маленьким пассажирам до 2 лет, но не на всех рейсах);
- нет возможности забронировать люльку – купите младенцу отдельное место и перевозите его в автокресле 0+, только убедитесь, что оно предназначено для авиаперелетов;
- используйте в аэропорту коляску-трость – ее можно сдать непосредственно при входе в самолет и после приземления получить или на выходе из самолета, или на ленте для негабаритного багажа (зависит от аэропорта);
- возьмите в самолет все самое необходимое для ребенка: от памперсов и пеленок до сменной одежды и игрушек;
- не рвитесь первыми покинуть самолет после приземления – спокойно соберете вещи и ребенка и без лишней давки покинете салон.