Как правильно собрать ручную кладь

Путешествовать с ручной кладью не только дешевле, но и гораздо удобнее, чем волочить за собой неподъемный чемодан. Также ее не нужно регистрировать и тем более вылавливать на ленте. Но к сбору ручной клади необходимо подходить с умом. "Рамблер" расскажет, как это правильно сделать.

Прежде чем начать собирать вещи нужно ознакомится с правилами и нормами провоза багажа на сайте своей авиакомпании. Именно там можно найти размеры ручной клади, а также то, можно и нельзя проносить на борт самолета. А теперь перейдем к правилам, которые позволят грамотно собрать свой багаж.

Сумка

В первую очередь важно подобрать багаж, куда отправится все содержимое вашего из вашего списка, который, мы надеемся, вы уже составили. Большинство путешественников используют рюкзак в качестве ручной клади. Дело в том, что он позволяет максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства, а также его намного удобнее носить.

Используйте все пространство

Задействуйте все карманы и даже внутреннюю часть обуви. Туда можно поместить, например, лекарства, зарядные устройства, нижнее белье, носки. А чтобы вещи не испачкались, используйте обычный полиэтиленовый пакет.

Скрученные вещи

Такой метод известен очень многим путешественникам. Для него необходимо скрутить вещь в минимально возможную форму, тем самым сводя к минимуму количество воздуха между частями.

Пространство вокруг

Благодаря пряжкам можно закрепить некоторые вещи, которые вы хотели бы взять, например, туристический коврик, шлепанцы, кроссовки, бутылку и многое другое.

Объемные вещи

Старайтесь не класть объемные вещи в ручную кладь, поскольку они занимают достаточно много места. Если вы все же хотите их взять, то попробуйте надеть на себя.