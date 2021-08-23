Список: 6 лайфхаков для легкого перелета

купите беруши - они помогут вам изолироваться от нежелательных звуков, доносящихся с соседнего кресла;

не забудьте про маску для сна - с ней вам не придется ругаться с соседом из-за включенного света;

возьмите с собой носки - еще никогда замерзшие ноги не способствовали приятному времяпрепровождению;

выбирайте удобную одежду - пижама или спортивный костюм позволят вам как угодно задрать ноги, чтобы хоть немного поспать;

пейте много воды - влажность на борту падает ниже 20%, нужно сохранять водный баланс;

пользуйтесь увлажняющим кремом - минимизируйте потерю влаги через кожу.

Перелет сам по себе мероприятие довольно стрессовое, а в эконом-классе так вообще тушите свет. В бизнесе и первом-классе все сделано для того, чтобы на протяжении всего пути пассажиры чувствовали себя не только максимально комфортно, но и очень приватно. Там уж вы точно не встретитесь с рядом таких проблем, как храпящий на ухо сосед, кричащий ребенок и невозможность откинуть кресло, потому что сидящий сзади без устали напоминает, что "ваше кресло слишком сильно упирается ему в колени". Да и что уж говорить, кормят там вкуснее, спать приятнее, развлечений больше. Но вопреки всем неудобствам любой полет можно сделать приятнее, если знать несколько секретов. Подробнее - в материале"Рамблера".