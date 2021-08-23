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Список: 6 лайфхаков для легкого перелета

Катерина Саломе
2 часа назад
Перелет сам по себе мероприятие довольно стрессовое, а в эконом-классе так вообще тушите свет. В бизнесе и первом-классе все сделано для того, чтобы на протяжении всего пути пассажиры чувствовали себя не только максимально комфортно, но и очень приватно. Там уж вы точно не встретитесь с рядом таких проблем, как храпящий на ухо сосед, кричащий ребенок и невозможность откинуть кресло, потому что сидящий сзади без устали напоминает, что "ваше кресло слишком сильно упирается ему в колени". Да и что уж говорить, кормят там вкуснее, спать приятнее, развлечений больше. Но вопреки всем неудобствам любой полет можно сделать приятнее, если знать несколько секретов. Подробнее - в материале"Рамблера".
  • купите беруши - они помогут вам изолироваться от нежелательных звуков, доносящихся с соседнего кресла;
  • не забудьте про маску для сна - с ней вам не придется ругаться с соседом из-за включенного света;
  • возьмите с собой носки - еще никогда замерзшие ноги не способствовали приятному времяпрепровождению;
  • выбирайте удобную одежду - пижама или спортивный костюм позволят вам как угодно задрать ноги, чтобы хоть немного поспать;
  • пейте много воды - влажность на борту падает ниже 20%, нужно сохранять водный баланс;
  • пользуйтесь увлажняющим кремом - минимизируйте потерю влаги через кожу.
Список: 6 лайфхаков для легкого перелета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В списке всего шесть пунктов, зато сколько пользы! Соблюдая их, у вас есть все шансы выйти из самолета бодрым и счастливым, пока ваши соседи будут плестись рядом с помятыми лицами после беспокойного перелета.

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