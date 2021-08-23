Как не подцепить вирус в поезде и самолете

Сейчас не так просто путешествовать из-за коронавируса, однако люди систематически заболевали в поездках и раньше. "Рамблер" выяснил, как избежать заражение в поезде или самолете и обезопасить себя.

Начните подготовку заранее

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От болезней нас защищает иммунитет, а любая поездка (даже до соседнего города) — это стресс, который иммунитет снижает. И чтобы выстоять перед вирусами, туристам необходимо заранее позаботиться о своем здоровье. Принимать витамины, вовремя лечиться, избегать хронических воспалений, высыпаться и не нервничать. Например, недостаток витамина D значительно влияет на состояние нашей иммунной системы, но узнать о нем можно только после сдачи крови. Так что не избегайте ежегодного чек-апа и следите за здоровьем.

Выбирайте пустые вагоны

Забавная фраза про "меньше народу, больше кислороду" отлично работает, когда мы говорим о вирусах. Чем больше свежего воздуха, тем меньше концентрация бактерий. При покупке билета через Интернет можно посмотреть плотность загрузки поезда. Некоторые вагоны остаются полупустыми, именно в них и лучше покупать место.

Также лучше заплатить чуть больше денег за купе и приватную зону, чем ехать в плацкарте со всеми. Скоростные поезда тоже лучше обычных, потому что чем больше времени вы проведете в закрытом помещении, тем хуже.

Проветривайте

Свежий воздух – лучший враг любого вируса. От духоты и жары в вагоне заболеть шансов больше, чем от сквозняка. Конечно, в самолете о проветривании речи не идет, но в поезде это вполне возможно. Не путайте приточную вентиляцию с температурой воздуха. От проводника надо потребовать включить и не выключать вентиляцию.

В самолете лучше проводить все время полета в респираторе как раз из-за отсутствия вентиляции. Также лучше взять одноразовую маску с собой, чтобы поделиться ей с соседом. В случае, если человек от предложения откажется, обратитесь к бортпроводнику.

Дезинфекция

Столы в самолете и поезде — это самые грязные места, поэтому их сразу лучше протереть спиртовой салфеткой. Пользуйтесь антисептиком для рук и старайтесь не дотрагиваться до лица и слизистых.