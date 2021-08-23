Продукты, которые опасно брать с собой в поход

Поход позволяет не только почувствовать настоящее единение с природой, но и проверить себя на прочность. Даже если это вылазка в ближайший лес на выходные. «Рамблер» разобрался, какие продукты стоит оставить дома, чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов на природе и облегчить себе задачу.

Фото: Кадр из фильма "Дикая" Кадр из фильма "Дикая"

Главное правило: чем короче запланированное путешествие, тем меньше ограничений в выборе продуктов. Если же предстоит путешествие в десять дней и больше, тут стоит подсчитать примерный рацион на каждый день. Особенно, если предполагается, что вы будете передвигаться, а не засядете в одном месте с палаткой. Какую еду не стоит тащить с собой, занимая драгоценное место в рюкзаке?

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Кисломолочные продукты, яйца и вареная колбаса

Они могут испортиться уже при комнатной температуре всего за несколько часов и точно не проживут даже сутки. В данном случае даже сумка-холодильник не может быть достаточной гарантией их сохранности. Последствия приема такого кефира, йогурта или сметаны могут быть малоприятными в полевых условиях. То же самое касается вареной колбасы и вареных яиц. Они могут стать миной замедленного действия, если не съесть их на первом же привале.

Еда в стеклянной таре и консервы

Тут речь идет прежде всего о количестве. Да, несколько банок тушенки действительно нужны, но если предстоит пеший переход, то нужно разумно соотносить количество консервов со своими возможностями. Ведь вам придется тащить их на собственных плечах, а консервные банки прилично весят. Кроме того, использованные банки нужно будет носить с собой, так как утилизировать их в полевых условиях не получится, а засорять природу не надо. Если же вы едете на машине, то это обстоятельство не играет роли. Стеклянная тара не только тяжелая, но и хрупкая вещь. Консервированные овощи и фрукты в осколках стекла — это не лучшая закуска в любом случае.

Свежие овощи и фрукты

Нужно взять столько плодов, сколько вы сможете съесть во время первой остановки. Во-первых, они тоже не бесплотны и занимают много места, во-вторых они также быстро приходят в негодность. Кроме того, фрукты — магнит для насекомых, которые могут отложить в них личинки.

Шоколад, соки и газированные напитки