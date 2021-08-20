6 вещей, которые нельзя делать пилотам на борту

У пилотов самолетов множество привилегий, среди которых, как минимум, потрясающий вид из окна и возможность увидеть планету с высоты более десяти тысяч метров. Но есть, на первый взгляд, невинные вещи, которые они не могут себе позволить во время полета. Подробнее — в материале "Рамблера".

Никакой бороды

Пилоты большинства коммерческих авиалиний могут носить разве что усы. Требование сбривать растительность на лице связана с тем, что в случае чрезвычайной ситуации борода может помешать плотному прилеганию кислородной маски, и у пилота возникнут проблемы с дыханием. Тем не менее некоторые авиалинии не возражают против аккуратной щетины.

Нельзя выбирать меню

Удивительный факт: пилоты должны есть разные блюда. Если один выбирает курицу, другому ничего не остается кроме как согласиться на рыбу. Это своего рода подстраховка на случай, если одна из позиций окажется некачественной и один из пилотов может отравится. Тогда хотя бы второй сможет контролировать полет.

Никакой музыки

Пока мозг занят музыкой, пилот может отвлечься, и последствия могут быть весьма неприятными. Слушать радио им можно только в том случае, если рейс задерживают. В это время самолет пуст, в нем нет пассажиров, а значит нет никакой опасности.

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Нельзя спать, когда вздумается

Несмотря на то, что сейчас воздушные судна оснащены автопилотом, двум пилотам нельзя спать одновременно, даже если обоих очень сильно клонит в сон. Все равно именно летчики выполняют основную часть работы, поэтому важно, чтобы хотя бы один из них контролировал все стадии полета.

Никакого уединения

В любой момент времени в кабине всегда должно находится минимум два человека. Если один из пилотов отлучился, например, размять ноги или в уборную, предварительно на его место должен прийти бортпроводник. Это строго регламентированная процедура.

Нельзя впускать в кабину пассажиров