Как пилоты понимают, где можно и нельзя летать

Когда авиация появилась в жизни человека и помогла ему путешествовать, возник вопрос — как определить, где самолету летать можно и нельзя? С одной стороны, какая разница, ведь это воздух, и там найдется место для всех. Но по такой логике и поезда могут ездить по рельсам всех стран, а но этого не происходит. "Рамблер" рассказывает, как страны делят между собой воздушное пространство.

Где начинается и кончается небо

Видео дня

Границы воздушного пространства страны — это по сути калька ее сухопутных и водных границ, только на несколько (точнее, много) километров выше.

Нижняя точка начинается от рельефа земли или воды — например, так определяют нижнюю точку воздушного пространства правовые акты РФ.

С верхней границей сложнее: воздушное пространство перетекает в космическое пространство, которое считается международным. А значит, в теории объект, запрещенный в воздушном пространстве одной страны, может пролететь над этой страной по космосу. Космос, согласно Международной авиационной федерации, начинается на высоте 100 км над уровнем моря (в США — 80 км, но это отдельная история).

Однако верхняя граница воздушного пространства пролегает ниже космоса и даже ниже стратосферы. Обычно ее определяют по максимальной высоте полета воздушного судна.

Правда, и тут все неясно, ведь судна бывают разные. К примеру, истребители-перехватчики достигают высоты до 21 км. Для простоты понимания, если не указано обратного, в быту и печати границу воздушного пространства определяют по максимальной высоте полета гражданских самолетов — 10-12 км.

Что можно и нельзя

В границах своего воздушного пространства страна вольна решать, кого пускать и не пускать. Страна имеет право запрещать или ограничивать полеты над своей территорией. Может случиться и обратное, когда самолеты одной страны облетают небо другой — как это случилось в июне 2021 с Беларусью. Страна также обязана предоставлять безопасность суднам, которые она пустила на свою территорию: например, пустить на посадку для технического обслуживания.

За каждой страной закреплен суверенитет воздушного пространства. Суверенитет нельзя передать или отдать, однако контроль за воздушным пространством можно делегировать. Например, крошечный Лихтенштейн отдал свое небо на управление соседней Швейцарии.