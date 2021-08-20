Итак, вы торопились на рейс, бежали через все терминалы, в спешке проходили зону досмотра и где-то по пути потеряли паспорт. Со всеми бывает. Главное — не паниковать, а быстро действовать. "Рамблер" рассказывает, что делать, если вы потеряли документ где-то в аэропорту.
Фото: Кадр из фильма "Терминал"Кадр из фильма "Терминал"
Можно ли улететь, если потерялся...
Российский паспорт
- Рейсы внутри России. Нет, увы. Без паспорта вы не пройдете регистрацию и зону досмотра. Если вы летите внутренним рейсом, можно предоставить заграничный паспорт или военное удостоверение. Вероятно, вам зададут дополнительные вопросы, но пустят.
- Рейсы за границу. Можно, российский паспорт не нужен.
Загранпаспорт
- Рейсы внутри России. Можно: паспорт не нужен, если вы гражданин России.
- Рейсы за границу. Нет, улететь вы не сможете. Если вы потеряли паспорт на гейте или на борту, вас не пустят в страну. Придется обращаться в консульство: там выдадут справку, заменяющую загранпаспорт. Справка действует 15 дней, за это время вы должны покинуть страну или вас депортируют. Кстати, российский паспорт убыстрит процедуру опознания личности, поэтому берите его с собой в поездку — только не кладите рядом с загранпаспортом.
Что делать, если паспорт потерялся...
В аэропорту
- Вспомнить, когда и где вы держали паспорт в последний раз. Итак, вы обнаружили пропажу на гейте или зоне досмотра. Вероятнее всего, вы обронили или оставили документ в местах, где надо перекладывать вещи: на стойке регистрации, в кафе, в туалете. Иногда вам разрешат вернуться обратно и поискать, но придется проходить зону досмотра еще раз.
- Обратиться к работнику аэропорта. Они свяжутся с работниками других отделов и попросят поискать паспорт. В крайнем случае объявят по громкой связи о пропаже.
В самолете
- Сообщить бортпроводнику. Вероятней всего, паспорт потерялся не на борту самолета (при входе чаще просят посадочный), а у ворот или на досмотре. Экипаж свяжется с аэропортом и постарается найти документ.
- Не уходить в аэропорт на поиски. Если вы выйдете из самолета, это посчитают отказом от полета, за который не вернут деньги. Более того, лайнер и пассажиров придется снова осматривать, чтобы убедиться, что вы не пронесли ничего опасного на борт.
- Долететь до места прибытия и подать заявление о пропаже. В аэропорту обратитесь в УВМ, чтобы оформить заявление об утрате паспорта. Вам выдадут временное удостоверение личности по форме 2П, с которым можно летать.
Паспорт нашли, а я улетел. Что теперь?
Надо обратиться в аэропорт или авиакомпанию, совершающую рейс. Если паспорт нашел работник или добросовестный прохожий, то документ отдадут в бюро потерянных вещей. Срок хранения найденных в аэропорту вещей составляет 30 суток, на воздушных судах — 6 месяцев. За паспортом придется лететь лично, либо оформлять доставку через компанию.