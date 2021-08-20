Итак, вы торопились на рейс, бежали через все терминалы, в спешке проходили зону досмотра и где-то по пути потеряли паспорт. Со всеми бывает. Главное — не паниковать, а быстро действовать. "Рамблер" рассказывает, что делать, если вы потеряли документ где-то в аэропорту.

Фото: Кадр из фильма "Терминал" Кадр из фильма "Терминал"

Можно ли улететь, если потерялся...

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Российский паспорт

Рейсы внутри России. Нет, увы. Без паспорта вы не пройдете регистрацию и зону досмотра. Если вы летите внутренним рейсом, можно предоставить заграничный паспорт или военное удостоверение. Вероятно, вам зададут дополнительные вопросы, но пустят.

Нет, увы. Без паспорта вы не пройдете регистрацию и зону досмотра. Если вы летите внутренним рейсом, можно предоставить заграничный паспорт или военное удостоверение. Вероятно, вам зададут дополнительные вопросы, но пустят. Рейсы за границу. Можно, российский паспорт не нужен.

Загранпаспорт

Рейсы внутри России. Можно: паспорт не нужен, если вы гражданин России.

Можно: паспорт не нужен, если вы гражданин России.

Рейсы за границу. Нет, улететь вы не сможете. Если вы потеряли паспорт на гейте или на борту, вас не пустят в страну. Придется обращаться в консульство: там выдадут справку, заменяющую загранпаспорт. Справка действует 15 дней, за это время вы должны покинуть страну или вас депортируют. Кстати, российский паспорт убыстрит процедуру опознания личности, поэтому берите его с собой в поездку — только не кладите рядом с загранпаспортом.

Что делать, если паспорт потерялся...

В аэропорту

Вспомнить, когда и где вы держали паспорт в последний раз. Итак, вы обнаружили пропажу на гейте или зоне досмотра. Вероятнее всего, вы обронили или оставили документ в местах, где надо перекладывать вещи: на стойке регистрации, в кафе, в туалете. Иногда вам разрешат вернуться обратно и поискать, но придется проходить зону досмотра еще раз.

Итак, вы обнаружили пропажу на гейте или зоне досмотра. Вероятнее всего, вы обронили или оставили документ в местах, где надо перекладывать вещи: на стойке регистрации, в кафе, в туалете. Иногда вам разрешат вернуться обратно и поискать, но придется проходить зону досмотра еще раз. Обратиться к работнику аэропорта. Они свяжутся с работниками других отделов и попросят поискать паспорт. В крайнем случае объявят по громкой связи о пропаже.

В самолете

Сообщить бортпроводнику. Вероятней всего, паспорт потерялся не на борту самолета (при входе чаще просят посадочный), а у ворот или на досмотре. Экипаж свяжется с аэропортом и постарается найти документ.

Вероятней всего, паспорт потерялся не на борту самолета (при входе чаще просят посадочный), а у ворот или на досмотре. Экипаж свяжется с аэропортом и постарается найти документ. Не уходить в аэропорт на поиски. Если вы выйдете из самолета, это посчитают отказом от полета, за который не вернут деньги. Более того, лайнер и пассажиров придется снова осматривать, чтобы убедиться, что вы не пронесли ничего опасного на борт.

Если вы выйдете из самолета, это посчитают отказом от полета, за который не вернут деньги. Более того, лайнер и пассажиров придется снова осматривать, чтобы убедиться, что вы не пронесли ничего опасного на борт. Долететь до места прибытия и подать заявление о пропаже. В аэропорту обратитесь в УВМ, чтобы оформить заявление об утрате паспорта. Вам выдадут временное удостоверение личности по форме 2П, с которым можно летать.

Паспорт нашли, а я улетел. Что теперь?