Можно ли вернуть деньги за невозвратный билет

Туристы берут невозвратные билеты, потому что так дешевле, но часто не задумываются о подводных камнях. Если планы резко меняются, придется расстаться с потраченными деньгами. «Рамблер» рассказывает, что делать в такой ситуации.

Правда ли, что невозвратный билет нельзя вернуть

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И да, и нет. Несмотря на свое название, билет (а точнее, деньги за него) можно вернуть. Однако есть ограничения того, что можно и нельзя вернуть.

Как узнать, что билет невозвратный

Обычно это указано на сайте или в квитанции самого билета.

Что все-таки можно вернуть

Покупая билет, вы платите не только за место в самолете, но и за тариф (эконом, бизнес и так далее). Авиакомпания удерживает деньги за тариф, но должна вернуть дополнительные сборы, которые оказались уже неактуальны: сервисный, за топливо и за обслуживание в аэропорту. Если в стоимость билета включен налог на выезд из страны, его тоже должны вернуть.

Полностью стоимость билета можно вернуть в случае смерти или болезни родственника или самого пассажира — для этого потребуются справки. Некоторые компании возвращают полную стоимость, если вам отказали в визе. И конечно, авиакомпания обязана вернуть деньги, если она не выполнила обязательства по перевозке: рейс отменили, перенесли или задержали.

Как вернуть билет, если заболел коронавирусом

Из-за пандемии 2020-2021 года авиакомпании вынуждены менять собственные правила. Вам вернут всю сумму, если отменили рейс или у вас есть медицинская справка, подтверждающая болезнь. Если из-за коронавируса отменили, скажем, концерт, но не рейс, стоимость вернуть лишь частично. Некоторые компании предложат обменять дату билета или обменять билет на ваучер или сертификат.

Мнение эксперта

Руководитель туристической компании «Бельмаре» Диана Фердман считает, что каждый случай с невозвратными билетами нужно рассматривать в отдельности.

«Например, в состав турпокета входят чартерные рейсы, где на билетах написано, что они невозвратные. Но, на самом деле, часто, если эти билеты после возврата продались, туроператоры возвращают деньги. Также из-за ковидных ограничений туроператоры делают возврат, если турист предоставил справку о заболевании или замораживают средства на депозите, чтобы поменять дату вылета».

Где и как вернуть билет