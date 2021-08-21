Сколько стоит аренда частного самолета

В условиях остановленного авиасообщения многие люди задумались о том, как хорошо бы было иметь частный самолет, который увезет их в любую точку мира вне зависимости от эпидемиологической ситуации. Для того, чтобы улететь на "джете", не обязательно его покупать. В связи с пандемией распространилась услуга аренды самолетов. "Рамблер" рассказывает, сколько стоит улететь на частном самолете в страну, с которой нет авиасообщения.

Существует масса компаний, которые специализируются по подбору частного самолета. Конечно, стоимость зависит от направления, типа воздушного судна и дополнительных опций, которые выбирает пассажир.

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Если рассматривать страны Европы, самые дешевые перелеты из Москвы оказались в Восточную Европу. Дешевле всего можно слетать в Таллин на самолете Pilatus PC-12 NGX. Полет продлится 2 часа 15 минут, судно вмещает до 9 человек, а стоимость полета составит примерно 4 тысячи евро. Чуть дороже обойдется перелет в Варшаву и Прагу — 5 и 7 тысяч евро соответственно. Стоимость полета предоставлена без дополнительных услуг. Так, можно заказать кейтеринг на борт и подключить интернет. Нужно учитывать, что зимой полеты дороже, так как в дополнительные расходы включена обработка антиобледенительной жидкостью.

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Pilatus PC-12

Полеты в мировые столицы обойдутся уже в два, а то и в три раза дороже. Туда летают другие самолеты, плюс перелет длительнее. Полет в Париж займет 3,5 часа. Для этого пассажирам предлагают самолет Learjet 60 XR, который вмещает до восьми человек. Стоимость такого перелета составит от 14 143 евро в одну сторону. Перелет в Берлин обойдется в точно такую же сумму.

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Learjet 60

Однако если вы захотите выбрать другой самолет, который комфортнее и большего размера, то стоимость полета до Парижа или Берлина может достигнуть 26 тысяч евро. В такую сумму вам обойдется перелет на Global 5000, вмещающем 19 человек. Чуть дороже обойдутся полеты в Лондон и Барселону, но разница составляет 500 евро.

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Global 5000

Если вы захотите замахнуться и предпочтете трансатлантический перелет на частном самолете, то самый дешевый обойдется вам в 72 392 евро. Можно арендовать частный самолет Boeing Business Jet (BBJ) и пригласить туда всех ваших родственников. Туда поместится до 50 человек, а цена за полет в Нью-Йорк составит 165 363 евро.

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