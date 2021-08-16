Зачем турист должен носить с собой бутылку газировки

У заядлых путешественников есть лайфхаки, которые кажутся странными другим людям. Например, на туристических форумах встречаются советы, как бутылка — пластиковая или стеклянная — и ее содержимое могут помочь самостоятельным путешественникам. «Рамблер» собрал необычные способы применения бутылки с газировкой.

Помощь при легком отравлении

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Внимание: газировка не поможет, если у вас рвота, жидкий стул, температура, а также имеются болезни ЖКТ. В этом случае сладкий газированный напиток только навредит. А помочь он может, если вы съели что-то не очень свежее, переели или просто кусок в горло не лезет.

Подслащенная вода не обладает лечебными свойствами. Однако она поможет восполнить баланс жидкости в организме, а сахар в составе придаст энергии, которой не хватает от недоедания. Главное — оставить ее «подышать», чтобы ушли пузырьки газа. Еще раз повторим, что с медицинской точки зрения газировка не помогает при отравлениях. Тем не менее путешественники уверяют, что в долгой дороге и при отсутствии лекарств это лучший из худших вариантов.

Помощь при простуде

Еще один лайфхак, у которого нет медицинского обоснования, но он пользуется популярностью и относительно безвреден. Если вы переохладились и слегка простудились, на помощь придет подогретая кола с лимоном и имбирем. Именно так: кола, сваренная как глинтвейн, — популярный способ лечить простуду в Азии. Дарья, прожившая год в Китае, рассказывает:

«Китайцы научили меня этому странному способу — лечить грипп кипяченой колой с лимоном. Это очень странно, но работает: горячее и сладкое мигом приводит в самочувствие. Так еще и вкусно — как будто жидкую карамель пьешь».

Помощник в стирке

Газировка без красителей поможет в удалении жирных пятен, которые совсем не хочется оставлять до поездки домой. Замочите свежее пятно в газировке на 30-60 минут, а затем простирайте в воде с мылом или порошком.

Контейнер для документов

Автостопщики знают, что дождь — худшее время для трассы. Мало того, что простудишься сам, еще и деньги с документами промочишь. Положить между слоями одежды не всегда выход, ибо она тоже намокает. В этом случае поможет пустая бутылка: сполосните ее, слегка просушите, а затем положите внутрь деньги и документы, скрутив их в трубочку. Если скрутить не получается, можно сделать наверху бутылки прорезь, как в копилке, и аккуратно протиснуть. Когда дождь уйдет, разрежьте бутылку и достаньте документы.

Массажер

После долгих походов по улицам и музеям ноги и руки изнывают от боли. Разомните их бутылкой, мягко и бережно прокатывая ее по мышцам.

Фильтр для воды

Ситуации в путешествиях бывают разные — возможно, однажды вам придется делать фильтр для воды своими руками. Проделайте на дне бутылки небольшие дырочки, поставьте ее на чашку или любую емкость. Внутрь засыпьте покрошенный активированный уголь, сверху поставьте «воронку» из ткани или бумаги. Залейте грязную воду: через пару минут в нижней емкости окажется чистая.

Бутылка для воды