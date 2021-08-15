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Бархатный сезон: почему планировать путешествие на осень надо уже сейчас

Мира Маркина
2 часа назад

Бархатным сезоном называют время на курортах, когда уже не так жарко, как в разгар лета, но и не сильно холодно. Этот период любят российские путешественники не только из-за прекрасной погоды. В нашем климате бархатный сезон выпадает на осень, и для многих туристов этот сезон удобней по нескольким причинам. «Рамблер» рассказывает, почему готовиться к осени надо летом — то есть уже сейчас.

Почему бархатный сезон надо планировать уже сейчас
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Это дешевле

Безусловно, надо смотреть от страны к стране и от услуги к услуге. Точно дешевле авиабилеты, так как оставшиеся летние придется окупать за пару дней до отправления. Например, билет туда-обратно по направлению Москва — Стамбул на 16-22 августа стоит 24 тыс. рублей. То же направление, но на две недели позже (6-12 сентября) — 15 тыс. рублей (цены на 15 августа 2021).

Однако владельцы отелей могут накручивать ценник, зная, что к ним летит поток туристов, которые не могли приехать летом. В этом случае лучше искать жилье на Airbnb. Владельцы квартир привлекают туристов любыми способами в несезон, в том числе и скидками на жилье.

Это дает больше времени на подготовку

Реалии отдыха в пандемию таковы, что многие страны не пускают на свою территорию без вакцины или ПЦР-теста. До начала бабьего лета как раз три недели: этого времени хватит, чтобы проставить все необходимые прививки и найти лаборатории с дешевым прайсом.

Кроме того, бархатный сезон сильно «размазан» по времени в разных странах. В Турции и Таиланде он начинается в сентябре и длится до октября, а в Индии и Вьетнаме длится чуть ли не до января. Если покупать билеты и тур сейчас, то два-три месяца хватит на всю подготовку.

В 2021 году туристов будет больше — надо поторопиться

И еще раз про коронавирус. Летом 2021 не все смогли отправиться на курорты из-за цены, потока людей или ограничений (как, например, в Сочи). Многие переносят отпуска на осень в надежде, что к тому моменту откроют авиасообщение других стран. Это значит, что туристов будет много, а соответственно, больше охоты за дешевыми предложениями.

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