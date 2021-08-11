Почему в церквях нельзя фотографировать

В церковь приходят не только помолиться и подумать о мирских делах, но и полюбоваться старинной архитектурой. Многие туристы посещают соборы в надежде сделать кадры внутреннего убранства, однако не везде это разрешено. "Рамблер" рассказывает, почему некоторые церкви запрещают фотографировать внутри помещения.

Как такового запрета на съемку в церквях в законодательстве нет. Однако администрации отдельных храмов и монастырей вводят самостоятельные ограничения. По большей части они связаны с удобством, а не с мистицизмом. Вот причины, по которым служители вынуждены это делать.

Это рушит атмосферу

Многие исторические церкви, внутри которых по сей день проходят службы, при входе отдельно сообщают о запрете на съемку. Например, на сайте Вестминстерского аббатства в Лондоне указано, что фотографирование "нарушает царящую в католическом комплексе атмосферу". Вспышка и звук щелканья затвора (как аналоговой камеры, так и смартфона) мешает посетителям заниматься тем, для чего церкви предназначены — молиться и думать о своем. Кроме того, вспышка может отражаться от металлических объектов и слепить глаза.

Это вредит фрескам

В старинных соборах (например, в Сикстинской капелле, поток которой расписывал сам Микеланджело) запрещена съемка со вспышкой. Яркий свет запускает химические процессы во фресках и рисунках, и те быстрее портятся и старятся.

Это мешает прихожанам и служителям

Не все люди хотят попасть в кадр во время молитвы — это все же интимный процесс. Особенно строго относятся к фотографированию в мужских и женских монастырях, ибо съемка нарушает покой насельников и служителей.

Как получить кадр, если очень хочется