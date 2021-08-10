10 популярных мифов о самолетах

Несмотря на все старания конструкторов пассажирских самолетов, полеты даже на самых комфортных и дорогих местах продолжают оставаться серьезным испытанием как для здоровья, так и для психики человека. Поэтому нет ничего удивительного, что о полетах рассказывают много всякой всячины.

Случайно открытая во время полета дверь представляет собой смертельную опасность.

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Вообще-то это чистая правда. Открытая дверь вызовет разгерметизацию салона со всеми вытекающими последствиями. Вот только открыть дверь во время полета под силу разве что супермену. Поэтому если кто-нибудь из неадекватных пассажиров вдруг попытается открыть дверь, то всем остальным беспокоиться не о чем. Единственными последствиями этой глупой выходки будут шум и возня, связанные с усмирением буяна. А герметичность двери при этом совершенно не пострадает.

Пассажиров может «высосать» за борт даже через малейшую щель в корпусе самолета.

Для стремительной декомпрессии, за которой может последовать существенное разрушение корпуса самолета, потребуется взорвать в салоне бомбу или открыть стрельбу. Мелкие щелочки могут вызывать медленную декомпрессию, и экипаж успевает принять необходимые меры по спасению воздушного суда и его пассажиров.

Опьянение на большой высоте наступает быстрее.

Команда американской научно-популярной передачи «Разрушители легенд» специально поставила «эксперимент», чтобы получить данные, как говорится, «из первых рук». Как и следовало ожидать, уровень алкоголя в крови при выпивании на земле и на высоте оказался одинаковым. Но в условиях небольшой гипоксии, воздействию которой подвергается человек, летящий в самолете, действительно можно опьянеть быстрее. Иногда люди, непривычные к полетам, могут почувствовать что-то вроде неприятного опьянения, даже если они не пили никаких алкогольных напитков.

Содержимое туалетов выбрасывают прямо в воздух.

Это совершенные выдумки. Современные самолеты чистят бортовые туалеты только на земле.

Если нажать на слив, сидя на унитазе, можно там и застрять.

Это тоже выдумки. Даже очень толстый человек не в состоянии создать своим телом настолько герметичную пробку, чтобы возникла необходимая разность давления. Правда, делать это категорически не рекомендуется, но исключительно из гигиенических соображений. Микробрызги, которые неизбежно попадут на поверхность тела, никакой пользы не принесут.

Циркуляция воздуха в герметичном салоне самолета приводит к распространению инфекционных заболеваний.

Салон самолета, конечно, надежно герметизирован. Но всё же самолет — это не подводная лодка, и воздух в нем постоянно пополняется свежими порциями. Перед тем как выйти на новый круг, воздух обязательно пропускают через целую систему фильтров. Производители самолетов утверждают, что эти фильтры способны обезвредить до 99% бактерий, находящихся в воздухе.

Вот только, к сожалению, болезни вызываются не только бактериями, но и вирусами, которые легко проходят сквозь любые фильтры. Кроме того, болезнетворные микроорганизмы могут находиться на любых поверхностях сидений, столиков, стенок и т.д. Серьезную и дорогостоящую дезинфекцию салона после каждого рейса, разумеется, проводить просто невозможно. Одним словом, замкнутое пространство салона, битком набитое самыми разными людьми, — это вам не спа-курорт.

Ремень безопасности может помешать выживанию при катастрофе. Конечно, существует ненулевая вероятного того, что человек не сможет освободиться от ремня, чтобы быстро покинуть самолет. Но при этом вероятность того, что человек останется жив име Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru нно благодаря ремню, несоизмеримо больше. Конструкция этого защитного средства постоянно совершенствуется, и проводится множество тестов, подтверждающих его эффективность, поэтому пренебрегать ремнем безопасности в самолете — это чистое безумие.

Пилоты могут уменьшить содержание кислорода в салоне, чтобы ввести пассажиров в сонное состояние.

Все пилоты, которым задавали подобный вопрос, дружно называли эту идею полной глупостью.

Кислородные маски представляют собой муляжи, предназначенные для предотвращения паники.

Это неправда. На самом деле, как только перед лицом оказалась кислородная маска, надеть ее нужно немедленно, не раздумывая. Кислородное голодание развивается очень быстро и приводит к сильному замедлению всех реакций. Поэтому если разглядывать маску и обдумывать целесообразность ее применения, то можно потерять драгоценные мгновения и уже не успеть ею воспользоваться.

Выжить во время авиакатастрофы практически невозможно.