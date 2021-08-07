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Почему в самолетах раздают леденцы

Стелла Шмель
2 часа назад

Вы когда-нибудь задумывались, почему в самолетах перед взлетом и посадкой, а иногда и в середине полета, раздают сосательные конфеты? Любой пассажир, конечно, в праве отказаться от них, но большинство путешественников с удовольствием принимают сладкий комплимент от бортпроводников. Но на самом деле за этим действием стоит вполне конкретная цель. Подробнее - в материале "Рамблера".

Почему в самолетах раздают леденцы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Перепады давления между внешним и внутренним давлением в полости уха становятся ощутимыми в момент набора высоты, а также когда самолет идет на посадку. Замечали, что дети чаще плачут именно в эти моменты? Потому что их маленький организм намного ощутимее чувствует разницу в давлении, начинает закладывать уши. У взрослых людей такое тоже встречается довольно часто. Именно глотательный рефлекс помогает восстановить баланс между разницей давлений, поэтому спасают конфеты.

Помимо конфет, помочь может простое движение - нужно открыть рот. Это убавит неприятные ощущения. А вот зажимать уши руками не стоит.

Поэтому угостить пассажира леденцом - это не просто сладкий комплимент, но и акт заботы от авиакомпании о тех людях, которые выбрали путешествовать именно этими авиалиниями.

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