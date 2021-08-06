Как пройти регистрацию в аэропорту максимально быстро

Один из худших кошмаров путешественника — опоздать на рейс из-за огромной очереди на регистрацию. Безусловно, некоторые компании задерживают самолеты для тех, кто вот-вот подбежит к воротам, однако такое происходит не всегда. «Рамблер» делится советами, как не попасть впросак и сэкономить время при регистрации на рейс.

Зарегистрироваться онлайн

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Простейший способ не опоздать — решить необходимые формальности дома. Регистрация онлайн доступна на большинстве рейсов мира. Однако некоторые европейские и американские лоукостеры требуют регистрироваться лично — тут придется бежать в аэропорт.

Зарегистрироваться, выбрать место и особые услуги можно на сайте или в приложении. После регистрации на почту приходит посадочный талон. Вместе с ним можно миновать стойки регистрации и идти к зонам досмотра. Багаж также можно зарегистрировать и сдать на специальной стойке.

Кто не может зарегистрироваться онлайн

путешествующие с домашним животным или собакой-проводником;

те, кто провозит горнолыжное снаряжение, детскую коляску, оружие, а также багаж тяжелее установленной нормы;

пассажиры, которые нуждаются в специальном обслуживании (например, кислородном оборудовании);

ребенок до 12 лет.

Скачать билеты на телефон или распечатать

Авиакомпаний, которые требуют распечатывать билеты или посадочные талоны, становится все меньше, но такая практика все еще встречается. Альтернатива — бегать по аэропорту в поисках специального киоска или платить внушительный штраф. Проще скачать билет или, если вы не пользуетесь смартфонами, распечатать — так просто спокойней.

Узнать стойки регистрации по пути в аэропорт

Итак, вы уже опаздываете, и на счету каждая минута. Проведите время в машине или метро с пользой: зайдите на сайт аэропорта и посмотрите онлайн-табло отправлений. Оно обновляется в реальном времени: так вы узнаете, к каким стойкам вам бежать (или, если вы прошли онлайн-регистрацию, к каким воротам).

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