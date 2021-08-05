Что делать, если вы потеряли багаж в аэропорту

Если вы прилетели в отпуск, а ваш багаж отправился в самостоятельное путешествие, забавного в этом, конечно, мало. Но падать духом не стоит, надежда на то, что “беглец” найдется, есть. Если вы попали в такую неприятную ситуацию, необходимо понимать, как действовать, чтобы пропажа была найдена и возвращена как можно скорее. Куда обращаться и как действовать, читайте в материале “Рамблера”.

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Для начала не паникуйте, если сразу после прилета вы не смогли обнаружить свой чемодан на багажной ленте. Убедитесь, что ждете свой багаж у правильной багажной карусели. В суете и после перелета (особенно если он был долгим) перепутать можно все, что угодно.

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Если чемодан на ленте все же так и не появился, следует, не покидая багажной зоны, отправляться искать службу розыска багажа (Lost and Found) или обратиться к сотруднику авиакомпании. Багаж сначала попробуют отыскать, но если сделать это не получится, необходимо будет заполнить акт об утере багажа. Сделать это нужно обязательно, важно при этом до окончания заполнения этого акта не выходить из зоны выдачи багажа: в противном случае авиакомпания не будет нести ответственности за ваши вещи.

В акте необходимо указать ваши данные, рейс и номер багажной бирки, описание багажи (цвет, форма, материал и т.п.), описание содержимого чемодана (детальное), ваши контакты, включая адрес, на который вам доставят багаж.

Один экземпляр акта остается у представителей авиакомпании, второй вы забираете себе вместе с посадочным талоном и багажной биркой. Акту о пропаже багажа присваивается номер, который загружается в международную систему поиска багажа. Таким образом пропавший чемодан будут искать во всех аэропортах мира.

Если вы прилетели домой, то после вышеописанных действий можете отправляться отдыхать и ждать, когда ваш багаж будет найден и доставлен по указанному вами адресу (иногда пассажиров просят приехать в аэропорт, чтобы забрать багаж). В случае же, если вы прибыли на отдых, остаться совершенно без вещей, конечно, так себе удовольствие. Иногда, кстати, на стойке службы розыска багажа пассажирам, оставшимся без чемоданов, предлагают наборы с вещами первой необходимости. Они выдаются бесплатно, а входят в них обычно зубная щетка и паста, расческа, футболка, шампунь и т.п. Иные необходимые вещи, можно приобрести самим, пока ищут ваш багаж, а компенсацию за них потребовать у авиакомпании (сохраняйте чеки).

Чаще всего потерянные при перелете чемоданы возвращаются к владельцам в течение 2-3 дней. Всего же на поиск багажа отводится 21 день. Если по истечение этого срока ваш чемодан не был найден, он считается потерянным и у вас есть право требовать компенсацию его стоимости. Для этого необходимо написать претензию в авиакомпанию (можно это сделать как по электронной почте, так и обычным письмом). В письме указывайте сумму ущерба (стоимость вещей, которые были в багаже и перечислены в акте его утери, плюс стоимость самого потерянного чемодана или сумки).

Для определения стоимости той или иной вещи можно воспользоваться чеками (если вещь новая) или найти ее актуальную стоимость в магазинах. Из стоимости ношеной вещи следует вычитать по 10% ее изначальной цены за каждый год, который она была в употреблении.