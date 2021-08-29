Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Три полезные подсказки пассажирам от бортпроводников

Мария Кимакович
3 часа назад

Бортпроводники, как правило, сразу замечают, что именно мешает некоторым пассажирам насладиться полетом и перестать нервничать. О некоторых советах стюардесс читайте в материале “Рамблера”.

Три полезные подсказки пассажирам от бортпроводников
Фото: DepositphotosDepositphotos

Летом избегайте мест возле иллюминаторов

Хотя в салоне самолета и поддерживается определенная температура, на местах около иллюминатора можно легко замерзнуть и простудиться. Если опасаетесь заболеть, лучше выбрать другое место.

Выбирайте места подальше от перегородки

Чаще всего кресла у перегородки в салоне лайнера занимают пассажиры с маленькими детьми. Если во время полета планировали вздремнуть, поработать или просто провести время в комфортной обстановке, возьмите билет на удаленное от перегородок место.

Заходите в самолет последним

Иногда лайнер оказывается заполнен не полностью. Тогда у пассажиров есть возможность занять дополнительные места. Заходя в самолет тогда, когда все уже заняли свои места, можно сразу увидеть пустые кресла и поинтересоваться у бортпроводников, есть ли возможность их занять. Если вам повезет, вы сможете расположиться на целом свободном ряду. Это особенно актуально во время долгих перелетов.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители