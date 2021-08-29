Три полезные подсказки пассажирам от бортпроводников

Бортпроводники, как правило, сразу замечают, что именно мешает некоторым пассажирам насладиться полетом и перестать нервничать. О некоторых советах стюардесс читайте в материале “Рамблера”.

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Летом избегайте мест возле иллюминаторов

Хотя в салоне самолета и поддерживается определенная температура, на местах около иллюминатора можно легко замерзнуть и простудиться. Если опасаетесь заболеть, лучше выбрать другое место.

Выбирайте места подальше от перегородки

Чаще всего кресла у перегородки в салоне лайнера занимают пассажиры с маленькими детьми. Если во время полета планировали вздремнуть, поработать или просто провести время в комфортной обстановке, возьмите билет на удаленное от перегородок место.

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