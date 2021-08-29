Три полезные подсказки пассажирам от бортпроводников

Бортпроводники, как правило, сразу замечают, что именно мешает некоторым пассажирам насладиться полетом и перестать нервничать. О некоторых советах стюардесс читайте в материале “Рамблера”.
Хотя в салоне самолета и поддерживается определенная температура, на местах около иллюминатора можно легко замерзнуть и простудиться. Если опасаетесь заболеть, лучше выбрать другое место.
Чаще всего кресла у перегородки в салоне лайнера занимают пассажиры с маленькими детьми. Если во время полета планировали вздремнуть, поработать или просто провести время в комфортной обстановке, возьмите билет на удаленное от перегородок место.
Иногда лайнер оказывается заполнен не полностью. Тогда у пассажиров есть возможность занять дополнительные места. Заходя в самолет тогда, когда все уже заняли свои места, можно сразу увидеть пустые кресла и поинтересоваться у бортпроводников, есть ли возможность их занять. Если вам повезет, вы сможете расположиться на целом свободном ряду. Это особенно актуально во время долгих перелетов.