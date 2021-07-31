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Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными

Car.ru
1 час назад

Домашние питомцы для многих людей становятся настоящими членами семьи. Поэтому, отправляясь на отдых на своем автомобиле, хозяева обычно берут с собой и своих пушистых любимчиков.

Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными
Фото: Car.ruCar.ru

При этом, чтобы путешествие оставило в памяти хорошие воспоминания, следует продумать не только маршрут и рацион семейства, но и то, как именно будет путешествовать ваш четвероногий друг.

Неправильно поступают те, кто усаживает питомца себе на колени или вовсе позволяет расположиться на передней панели. В экстренной ситуации это может стать причиной дополнительных проблем.

Для животного лучше подготовить специальную дорожную переноску. В таком виде четвероногий друг будет легче переносить дорогу и не создаст помех водителю в сложной ситуации.

Перевозить животных в багажном отсеке — тоже не самый лучший вариант. Питомцу там будет не комфортно и тесно.

А как вы путешествуете на автомобиле со своими питомцами? Поделитесь своей историей в комментариях.

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