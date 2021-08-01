Как работают лоукостеры в разных странах

У лоукостеров есть как достоинства, так подводные камни. Туристов манит низкая стоимость билетов, но они зачастую забывают, что платить придется своим комфортом. Однако это правило работает не для всех перевозчиков и не для всех стран. «Рамблер» узнал, как работают самые успешные дискаунт-компании разных стран мира.

Лоукостеры — название бюджетных авиакомпаний, которые предоставляют максимально низкие цены на билеты, сокращая расходы на организацию полета. По сути пассажир платит только за проезд, а дополнительные услуги — регистрацию в аэропорту, выбор места, провоз багажа — необходимо покупать отдельно.

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Кстати, не все компании с низкими ценами — это лоукостеры. Иногда перевозчику проще сократить расходы, но не вешать на себя клеймо, которое отпугнет часть пассажиров.

Ирландия

Популярный ирландский, а также старейший в Европе лоукостер Ryanair славится тем, что за историю компании не случилось ни единой авиакатастрофы. Фишка фирмы — рейсы во второстепенные и мелкие аэропорты, расположенные вдали от крупных городов. Не очень удобно добираться до пересадочных пунктов, зато это позволяет компании сократить траты на содержание самолетов в хабах — отсюда и дешевые билеты.

Норвегия

Популярнейший лоукостер и одна из крупнейших компаний Скандинавии — Norwegian. Стоимость некоторых билетов не превышает 35-40 евро, однако за багаж придется доплатить практически такую же сумму. Несомненный плюс — на борту почти всех лайнеров есть бесплатный Wi-Fi.

ОАЭ

С 2003 года на территории страны работает первая и на данный момент крупнейшая компания низкобюджетных перевозок Air Arabia. Арабские компании славятся высоким уровнем сервиса, и лоукостеры не исключение: например, провозить багаж до 20 кг можно бесплатно, а в самолетах предлагают питание. Большинство рейсов осуществляют с пересадкой в хабе компании — аэропорту Шарджи.

США

В стране работает более десятка лоукостер-компаний различной направленности. Обычно рейсы пускают не через всю страну, а точечно: например, с Аляски на континентальные штаты, с одного конца побережья на другой. На борту можно попросить орешки, крекеры или воду. Некоторые перевозчики практикуют свободную посадку, не указывая в билете номер места.

Турция