5 ловушек отелей, в которые часто попадают туристы

В любом бизнесе есть свои тонкости, которые не принято афишировать. Чаще всего, к сожалению, они касаются обмана клиентов. Грешат этим и владельцы и сотрудники отелей. Причем если вы думаете, что высокая цена за номер является гарантией вашего спокойствия, то сильно ошибаетесь.

Фото: Кадр из фильма "Госпожа горничная" Кадр из фильма "Госпожа горничная"

Разумеется, отели с мировым именем вряд ли захотят портить себе себе репутацию, например, мелкими кражами, но и в них могут случаться неприятные для гостей ситуации. Что уж тут говорить о менее известных гостиницах.

Видео дня

Существует ряд ловушек, которыми часто пользуются сотрудники отелей, за проживание в которых вы платите довольно большие деньги. Зная о некоторых из них, вам будет проще обезопасить себя.

Заказные отзывы. Первая ловушка подстерегает путешественников еще на этапе выбора отеля. Не стоит слепо верить отзывам на сайтах, так как многие из них могут оказаться купленными. Лучший вариант — выбрать отель по рекомендациям друзей и знакомых.

Ненадежный персонал. Даже в самом шикарном отеле вы, увы, не застрахованы от кражи вещей. Горничные порой идут на разнообразные хитрости, чтобы присвоить себе понравившуюся безделушку. Например, уборщица может просто спрятать вашу ценную вещь прямо в номере, чтобы потом, если вы не заметите пропажу, спокойно ее забрать. Скандала нет, претензий тоже.

Багаж. Случаются и кражи багажа, в которых замешаны сотрудники отеля. Когда постоялец уезжает, ему вызывают такси. Водитель работает в паре с кем-то из сотрудников отеля. В багажный отсек автомобиля монтируют незаметный ящик, куда прячется вор (чаще всего подросток), и по дороге в аэропорт ваш чемодан "худеет" на многие ценные вещи. Случай редкий, конечно, но имеет место быть.

Обслуживание. В плату за номер может входить много услуг. Но не стоит слишком обольщаться. Даже в дорогих отелях порой "халтурят". Например, вместо ежедневной смены постельного белья освежать его будут раз в двое суток. Не стоит сдавать брендовую вещь в прачечную: рискуете получить назад испорченную вещь. Причем что-либо доказать будет потом очень сложно.