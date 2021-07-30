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Опасна ли для пассажиров посадка самолета по "живой очереди"

Александра Нечаева
41 минуту назад

Процедура приземления самолета по “живой очереди” (“land after procedure” применяется довольно редко, но все же имеет довольно важное значение. Что это за способ посадки самолета и стоит ли пассажирам нервничать, если лайнер приземляется именно таким образом, читайте в материале “Рамблера”.

Опасна ли посадка самолета по "живой очереди"
Фото: DepositphotosDepositphotos

В обычной ситуации диспетчер дает разрешение на посадку судна заранее, до возможного возникновения трудностей ухода судна со взлетно-посадочной полосы. В результате пропускная способность этой полосы снижается. По этой причине и была введена процедура “land after”.

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Особенных сложностей она не вызывает, правда, ответственность за посадку в данном случае ложится на экипаж. Диспетчер не разрешает посадку, как обычно, а называет номер полосы и номер борта, следом за которым может приземлиться тот или иной лайнер. Пилоты должны отрапортовать, что информацию услышали и готовы приземляться. После этого диспетчер уже не отвечает ни за какие форс-мажорные обстоятельства, вся ответственность ложится на плечи экипажа лайнера.

Пилотам следует быть особенно внимательными: ведь они не могут знать, как быстро сориентируются их коллеги из первого самолета, в какую именно сторону надо увести лайнер, чтобы освободить взлетно-посадочную полосу. Если они чуть задержатся, то самолету, выполняющему посадку по “живой очереди” придется уходить и вновь подниматься в небо. Справедливости ради стоит отметить, что такое случается крайне редко, обычно пилоты все действия выполняют очень быстро.

Также следует знать, что у процедуры “land after” есть ряд ограничений. Во-первых, выполнять посадку по “живой очереди” можно только в светлое время суток. Во-вторых, огромную роль, разумеется, играет длина взлетно-посадочной полосы, т.е. она должна быть достаточной, чтобы на нее могли опуститься два самолета друг за другом. Третий момент: экипаж первого авиалайнера должен быть обязательно предупрежден о том, что за ним следом опускается второй борт, а пилоты этого борта, в свою очередь, должны постоянно держать первый в поле зрения, пока он не покинет взлетно-посадочную полосу.

Пассажирам самолета, совершающего посадку по “живой очереди” волноваться не стоит: процедура эта абсолютно не опасна. Зато она дает возможность сократить время в полете и повышает пропускную способность.

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