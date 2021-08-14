Какую еду лучше всего брать в поезд

Многие путешественники привыкли закупаться едой в поезд, чтобы не тратить деньги на вагон-ресторан. Кому-то достаточно лапши быстрого приготовления и чипсов, а другие любят "накрыть поляну" в своем плацкарте или купе, чтобы аромат еды наполнял весь вагон. Согласно опросу туристов, им не нравится подобный подход. "Рамблер" рассказывает, какую еду лучше всего взять с собой в поезд.
Орехи, печенье, сухофрукты, крекеры и чипсы считаются оптимальными снежками для долгой дороги на поезде. Они не портятся и не мешают своим ароматом другим пассажирам. Выбирайте менее калорийные перекусы, так как физическая активность в поезде минимальна. Если вы не хотите, чтобы у вас была тяжесть в животе, диарея и тошнота, лучше действительно есть часто и маленькими порциями.
Большинство современных поездов дальнего следования оборудованы кондиционерами, поэтому не переживайте о том, что ваши фрукты и овощи скиснут или испортятся на жаре. В поезде для них будет оптимальная температура, а их можно использовать в качестве перекуса или добавлять к каждому приему пищи. Помните о том, что это — хороший источник клетчатки и витаминов. Они наполнят ваш желудок на некоторое время и дадут массу полезных веществ.
Все зависит от того, какие условия будут в вашем поезде. чтобы продлить срок годности мясу, можно завернуть его в фольгу. Организму нужен белок с каждым приемом пищи, иначе какая-то из систем даст сбой. Хорошим источником белка является мясо или рыба, но рыба портится гораздо быстрее. Лучше всего мясо отварить, так как у жареного мяса с приправами не всегда понятно по запаху, испортилось оно или нет.