Какую еду лучше всего брать в поезд

Многие путешественники привыкли закупаться едой в поезд, чтобы не тратить деньги на вагон-ресторан. Кому-то достаточно лапши быстрого приготовления и чипсов, а другие любят "накрыть поляну" в своем плацкарте или купе, чтобы аромат еды наполнял весь вагон. Согласно опросу туристов, им не нравится подобный подход. "Рамблер" рассказывает, какую еду лучше всего взять с собой в поезд.

Снеки

Орехи, печенье, сухофрукты, крекеры и чипсы считаются оптимальными снежками для долгой дороги на поезде. Они не портятся и не мешают своим ароматом другим пассажирам. Выбирайте менее калорийные перекусы, так как физическая активность в поезде минимальна. Если вы не хотите, чтобы у вас была тяжесть в животе, диарея и тошнота, лучше действительно есть часто и маленькими порциями.

Фрукты и овощи

Большинство современных поездов дальнего следования оборудованы кондиционерами, поэтому не переживайте о том, что ваши фрукты и овощи скиснут или испортятся на жаре. В поезде для них будет оптимальная температура, а их можно использовать в качестве перекуса или добавлять к каждому приему пищи. Помните о том, что это — хороший источник клетчатки и витаминов. Они наполнят ваш желудок на некоторое время и дадут массу полезных веществ.

Жареное или вареное мясо