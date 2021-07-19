Едем автостопом: 7 главных правил для новичков

Путешествия автостопом по России актуальны по двум причинам. Во-первых, это часто (но не всегда) дешевле традиционных поездок. Во-вторых, это отличный способ узнать свою страну, поскольку остальные закрыты. "Рамблер" делится простыми советами, как начать путешествовать автостопом и не попасть в неприятности.

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Продумать маршрут

Вернее, открыть интернет и вбить фразу в стиле "автостоп маршрут Сочи-Калуга". Путешественники до вас уже давно все придумали, прописали и выложили в Сеть. Если маршрут необычный, придется планировать дорогу самостоятельно. Но это не так сложно: достаточно посмотреть автомобильные маршруты, а затем уточнить детали на специальных форумах автостоперов.

Начинать с малых дистанций

Проехать на попутках от Москвы до Мадрида — безусловно, романтично, но важно не переоценить свои силы. Попробуйте свои силы на небольших дистанциях: например, проехаться автостопом из своего места жительства в пригород или более крупный населенный пункт. Возможно, вы поймете, что пыльная трасса и вечная неопределенность не для вас.

Не надеяться на халяву

Автостоп — это взаимовыгодный обмен. За бесплатный (или почти) проезд вы платите временем и эмоциональными силами. Водители подбирают стоперов не только по доброте душевной, но и чтобы скрасить одиночество в дороге. Дальнобойщики едут с попуткой, чтобы не заснуть от утомительной дороги. Прыгнуть на заднее сидение и подремать не выйдет (только если водитель сам не предложит). Нормальная практика — занимать водителя разговорами, общаться о жизни. Что касается еды, кормить на дороге тоже никто не станет (кроме самых добрых и сердобольных) — берите еду с собой.

Одеваться ярко и по погоде

Цветастые наряды помогут выделиться на фоне леса и дороги: человек на трассе должен быть виден издалека. Само собой, никаких каблуков, юбок и мини-топов. К сожалению, открытые наряды девушек привлекают ненужное внимание водителей. Кроме того, необходимо иметь одежду на три погоды — жара, дождь, холод. Обязательно с собой иметь защитную шляпу от солнца, непромокаемую куртку или дождевик, а также легкий свитер или термобелье.

Спортивная одежда из дышащих материалов, многофункциональные вещи (например, шарф и одеяло в одном), а также вещи-трансформеры — лучшие друзья автостопщика. Обувь — еще один важный пункт: она должна быть не новая, разношенная, комфортная. Идеально — кроссовки для бега или ботинки для активного отдыха. И, конечно, необходимо иметь плюс один комплект сухой одежды, положив его в непромокаемый пакет на дно рюкзака.

Выбрать место

Ошибка начинающих автостоперов — выходить на трассу и «голосовать» там, где машина проезжает с огромной скоростью. Лучшее место для «стопа» — точки, где автомобили и так притормаживают: у автостоянок, заправок, придорожных кафе, перекрестков и развилок, выездов на шоссе.

Правильно «голосовать»

Многие стоперы стоят с табличкой, на которой крупными буквами написано место назначения. Лайфхак: чтобы не испугать водителей долгой дистанцией, можно писать не конечную точку, а где-то посередине. Например, если вы едете из Кемерово в Москву, пишите «Омск», а лучше даже «Новосибирск». Логично, что из Кемерово в Москву едет меньше людей, чем из Кемерово в Новосибирск.

Жест, который используют автостоперы в большинстве стран СНГ — рука вперед, большой палец вверх. Важно стоять прямо и уверенно, держать визуальный контакт с водителями. Тех, кто стоит с еле-еле выпяченной рукой и лениво свешенной кистью, водители и стоперы называют «тюленями». Подбирают их с неохотой: обычно это жители деревень, которым надо бесплатно добраться до ближайшего пункта.

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