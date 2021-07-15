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Проводник не разбудил: что делать, если вы проехали свою станцию

Анна Арсеньева
1 час назад
Пассажир проспал свою станцию, а проводник его не разбудил. Из-за этого пришлось выходить на следующей и добираться до пункта назначения самостоятельно. "Рамблер" рассказывает, что делать в такой ситуации и кто виноват.
Что делать, если вы проехали свою станцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Проводник должен предупредить пассажира как минимум за полчаса до его выхода, но делают это не все. Например, иногда в качестве проводников практикуются студенты. Так, семья из четверых человек ехала в Курск на поезде Москва-Анапа и пропустила свою станцию. Следующая остановка была только через три часа в небольшом поселке городского типа, где нет такси, а автобусы куда-либо ходят редко. При этом их никто не предупредил о прибытии в место назначения. В этом случае ответственность лежала не только на них самих.
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Если вы проспали свою остановку, можно злиться не только на себя:
"Проводники вагонов предупреждают пассажиров о подходе поезда к станции их назначения не позднее, чем за 30 минут",
- говорится в приказе Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2013 г. N 473 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом".
Если пассажир уехал дальше, чем должен был по оплаченному билету, после своей станции он считается безбилетным. В таком случае проводник должен потребовать с человека оплатить проезд, а если он отказывается - составить акт в двух экземплярах, выписать штраф и высадить на следующей станции.
Однако за пропущенную станцию можно получить денежную компенсацию. Но при этом нужно доказать, что вы виноваты не сами и не намеренно решили прокатиться дальше.
Можно сфотографировать табло в вагоне с временем вашего нахождения в поезде. Также важно попросить составить тот самый акт о безбилетном проезде, в котором будет указано, на какой станции вышел пассажир, сохранить билет и фиксировать все, что происходит. Все это потом нужно приложить к претензии на сайте перевозчика. Если компания не предложит компенсацию самостоятельно, можно обратиться в Роспотребнадзор и потребовать возмещение ущерба через суд.
Вероятно, процесс будет долгим, а полученные средства не очень большими. Поэтому, чтобы не попадать в такие ситуации, лучше не надеяться на проводников, а самостоятельно контролировать, во сколько и где вам выходить.
Лайфхаки,Минтранс РФ,Роспотребнадзор,
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