Что делать, если вы проехали свою станцию

Пассажир проспал свою станцию, а проводник его не разбудил. Из-за этого пришлось выходить на следующей и добираться до пункта назначения самостоятельно. "Рамблер" рассказывает, что делать в такой ситуации и кто виноват.

Проводник должен предупредить пассажира как минимум за полчаса до его выхода, но делают это не все. Например, иногда в качестве проводников практикуются студенты. Так, семья из четверых человек ехала в Курск на поезде Москва-Анапа и пропустила свою станцию. Следующая остановка была только через три часа в небольшом поселке городского типа, где нет такси, а автобусы куда-либо ходят редко. При этом их никто не предупредил о прибытии в место назначения. В этом случае ответственность лежала не только на них самих.

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Если вы проспали свою остановку, можно злиться не только на себя:

"Проводники вагонов предупреждают пассажиров о подходе поезда к станции их назначения не позднее, чем за 30 минут",

Если пассажир уехал дальше, чем должен был по оплаченному билету, после своей станции он считается безбилетным. В таком случае проводник должен потребовать с человека оплатить проезд, а если он отказывается - составить акт в двух экземплярах, выписать штраф и высадить на следующей станции.

Однако за пропущенную станцию можно получить денежную компенсацию. Но при этом нужно доказать, что вы виноваты не сами и не намеренно решили прокатиться дальше.

Можно сфотографировать табло в вагоне с временем вашего нахождения в поезде. Также важно попросить составить тот самый акт о безбилетном проезде, в котором будет указано, на какой станции вышел пассажир, сохранить билет и фиксировать все, что происходит. Все это потом нужно приложить к претензии на сайте перевозчика. Если компания не предложит компенсацию самостоятельно, можно обратиться в Роспотребнадзор и потребовать возмещение ущерба через суд.