Как вести себя в самолете, чтобы всех бесить

Каждый хоть раз летал с людьми, которые не знакомы с аэроэтикетом. Они грубят соседям и бортпроводникам, раскидывают свои вещи, игнорируют правила поведения на борту. «Рамблер» делится вредными советами: как себя вести, чтобы вас возненавидели пассажиры и члены экипажа.

Фото: Кадр из фильма «Пункт назначения» Кадр из фильма «Пункт назначения»

Раскидывать личные вещи. Бывает, что пальто не помещается в кресле, и ткань залезает на соседние подлокотники. Уберите верхнюю одежду на полку или под кресло спереди — легче будет всем. То же касается сумок и рюкзаков с длинными лямками, об которые легко запнуться.

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Занимать не свой подлокотник. Негласное правило: пассажир у окна получает «стеночку», пассажир у прохода — больше пространства для ног. Подлокотники достаются пассажиру посередине как утешительный приз за неудобное место. Но, безусловно, всегда можно договориться.

Беседовать с соседями, которые не настроены на разговор. Болтать с попутчиком никто не запрещает, но в этом нет смысла, если тот отвечает односложно и пытается погрузиться в свои дела. Определить разговорчивость соседа поможет пара базовых вопросов — откуда, куда летит. А дальше — смотреть по ситуации.

Разрешать ребенку все. Перелет для детей — стресс. Нормально, если ребенок плачет или капризничает, не нужно этого стыдиться. Ответственность родителя — сделать все возможное, чтобы его поведение не мешало остальным пассажирам.

Пользоваться парфюмом. Тяжелые и сладкие ароматы — табу для перелетов. Даже если композиция приятная, резкие запахи могут вызвать приступ аллергии у других пассажиров. А вот принять душ перед перелетом — это всегда хороший тон.

Занимать туалетную комнату на полчаса. Речь о необязательных процедурах: помыть голову, сделать маску для лица, очистить ботинки. Это можно сделать по прилету. И, конечно, туалетная комната должна оставаться чистой после вашего посещения: выкиньте бумагу, протрите раковину и убедитесь, что ничего не уронили.

Есть и пить то, что пачкается и брызгается. На рейсах лоукостеров не кормят, но разрешают проносить еду с собой. Жирная курица, паста с соусом или суп — аппетитные варианты, но велик риск запачкать себя и соседей. Лучше брать что-то сухое (бутерброд, печенье), есть их над пакетом, а потом выбросить крошки.

Засовывать ноги в чужое сидение. Кресло впереди сидящего пассажира — его личная территория. Без спросу класть ноги в промежуток между окном и креслом просто невежливо.

Пинать или стучать по креслу спереди. Хотите барабанить в такт к любимой музыке? Делайте это на коленях.

Ночью слушать громкую музыку и смотреть кино на полной яркости. Вероятно, соседи хотят отдохнуть, а не слушать ваш плейлист. Если не спится, убавьте громкость или включите ночной режим экрана.

Хамить бортпроводникам. Члены экипажа — не слуги, а работники. Они помогут решить проблему, которая входит в зону их ответственности. Однако бортпроводники не обязаны выслушивать гневные тирады о том, что самолет не вылетает уже час — это не их вина.

Вставать, когда самолет еще не припарковался. Это бесполезно (ведь никуда выйти нельзя) и мешает другим пассажирам.

Забирать сумку с полки, пока самолет паркуется. Лайнер может дернуться, и ручная кладь упадет соседу на голову.