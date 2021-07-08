Нехитрые способы, которые помогают сэкономить на отдыхе

Никто не хочет тратить деньги до последней копейки, даже если речь идет об отдыхе. Однако именно в отпуске мы расслабляемся и перестаем следить за бюджетом. "Рамблер" собрал несколько советов, как сэкономить.

Просчитайте маршрут

Многие люди забывают продумать свой маршрут и тратят уйму денег на проезд. В некоторых странах проще передвигаться на арендованной машине, где-то лучшим решением станет метро или автобус. Кстати, и самолет иногда лучше заменить поездом, чтобы добраться до другой страны. Изучайте маршруты и ищите обходные пути.

Составьте список

Зачастую туристы тратят деньги на то, о чем могли бы позаботиться дома. То забыли тапочки, то надувную подушку, то зубную щетку, то зонтик не купили для пляжа. Безусловно, в курортном городе вещи первой необходимости могут стоить дороже. Поэтому пора выработать привычку составлять список необходимого для путешествия. И да, не забудьте взять с собой лекарства, которыми пользуетесь, чтобы не мучаться с иностранными аналогами.

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