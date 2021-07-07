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Что нужно знать о горячих турах до того, как вы его купили

Даня Виттиг
1 час назад
Отношение к горящим турам у всех разное. Кто-то опасается подвоха, а кто-то любит заниматься бронированием самостоятельно. "Рамблер" расскажет, что нужно обязательно знать о "горящих путевках".
Что нужно знать о горячих турах до того, как вы его купили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Обычно туроператор заранее выкупает места в самолетах и отелях, а когда до начала тура остается совсем ничего, путевки продают по низкой цене. Так компания избавляется от невостребованных путевок по себестоимости.
Обычно цена снижается примерно за 10 дней до вылета, поэтому если вы готовы в любой день сорваться в отпуск, захватив рабочий ноутбук, то такой вариант отдыха может быть очень комфортным.
Однако причины для продажи со скидкой могут быть и не такими простыми.Например, в курортном городе может быть плохая погода, сезон дождей, ураганов и землетрясений. А иногда горящие путевки — это очень короткие туры на три дня или неделю. Если лететь далеко, то смысла в таком путешествии мало.
Безусловно, иногда низкая стоимость прямо "кричит" о репутации агенства или отеля, в который вас планируют поселить. Также иногда в договоре прописывают возможную замену одного отели на другой, что часто отражается на количестве звезд. Убедитесь, что в вашем договоре нет такого пункта.
Несмотря на некоторый риск, горящие туры остаются самым популярным способом путешествовать дешево. Справедливости ради, плохих отзывов о путевках гораздо меньше, чем восторженных рекомендаций туристов.
При поиске туров лучше делать ставку на безвизовые страны или те, в которых нет риска заболеть.
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