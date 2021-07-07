«Кормить не нужно»: странные посылки для проводников

Частный бизнес проводников по доставке посылок существовал еще в советское время. Раньше такая подработка могла обернуться для проводника штрафами и другими неприятностями. Сейчас оформить такую передачу можно уже легально — у РЖД появилась такая услуга. «Рамблер» узнал, что чаще всего передают люди через проводников. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

В настоящее время проводники редко рискуют взять что-нибудь для передачи. Но на форумах и в соцсетях нередко вспоминают былые времена, а иногда и появляются новые объявления.

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Карликовые козлята и кролики-молчуны

Домашние питомцы — чуть ли не первый запрос от клиентов для неравнодушных проводников. Из города в город отправляют не только собак и кошек, но и более редких питомцев — ящериц, морских свинок, хорьков и даже козлят.

«Ищу проводника по направлению Ангарск-Уфа либо Томск-Уфа, нужно передать небольшую посылку с ящерицей».

«Ищу проводника СПб -Котлас. Нужно передать посылочку с морскими свинками».

«Ищу оказию из Москвы до Ессентуков, маленькая коробочка с ящерицей, ухода не требует, главное чтобы была в тепле».

«Ищу проводника Рязань-Ижевск. Перевезти шиншиллу».

«Интересует направление Москва-Чита, надо передать две переноски с кроликами. (карликовые по 1,5 кг)».

«Ищу проводника по маршруту Санкт-Петербург — Липецк. Нужно перевести волнистого попугайчика».

«Ищу проводника Питер-Челябинск для перевозки морской свинки. Свинка будет в небольшой коробке, кормить не нужно».

«Помогите пожалуйста перевезти карликового козленка 1,5 мес. из Новосибирска в Саратов, из Саратова в Новосибирск привезти другого, т.е. маршрут туда-обратно».

«Здравствуйте, срочно ищу проводника отвезти маленький контейнер с хомячком в СПб из Ельца и в обратном направлении».

«Добрый день. Ищу проводника Москва-Тобольск. Нужно отправить щенка хорька новым хозяевам».

«Помогите кроликов из Новосибирска в Спб переправить, они молчуны».

«Прошу передать посылочку, маленькая морская свинка в коробке (важно в тёплое место) на поезде из СПб в Нижний Новгород!»

«Ищу проводника Москва-Казань. Передать 4 аквариумных рыбок в бутылочке (делать с ними ничего не надо, доедут без проблем)».

Фиалки, гитара и книжка для съемок

Но путешествуют между городами не только животные, но и вещи. Люди посылают друг другу цветы, музыкальные инструменты, а иногда и керамическую плитку. В некоторых случаях проводники невольно становятся помощниками Деда Мороза и даже ассистентами режиссера.

«Ищу проводника Владимир-Пермь передать набор лего для ребенка к Новому году».

«Нужен проводник Москва — Минск! передать книжку! В один из дней, начиная с завтрашнего дня до 23 июня! Помогите! Срываются съемки!»

«Ищу проводника Минск-Брянск, передать гитару».

«Здравствуйте! Ищу проводника поезда Новороссийск-Москва для передачи фиалок».

«Питер-Новороссийск, небольшая посылка плитка керамическая 1 упаковка».

«Ищу проводника Москва (СПБ) - Новороссийск, нужно передать 20 кг тонированной плёнки на автомобиль».