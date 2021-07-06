Стюардесса рассказала о секретах полета

Будучи пассажирами, вы слепо доверяете экипажу, поскольку хотите быть уверены, что вполне благополучно несетесь на высоте 10 километров. Поэтому довольно удивительно, что столько информации о мире пассажирской авиации все еще окутано тайной.

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Рассказать о том, как проходят полеты, и о тех, кто гарантирует безопасность, мы попросили Аннет Лонг, бортпроводницу с 13-летним опытом. Чуть ниже — вопросы, ответы на которые вам наверняка будет интересно услышать.

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Едят ли стюардессы бортовое питание?

О да! Все время. Просто представьте себе наши лица стервятников, если вдруг можно съесть блюда для первого класса, м м-м. Обычно нам достается то, что осталось нетронутым после того, как все пассажиры накормлены.

Какое направление самое привлекательное для стюардессы?

Это спорный вопрос, поскольку каждому свое. Когда я поделилась в фейсбуке постом о том, что лечу в Пекин, одна из моих коллег написала: «Круто, что летишь ты, а не я». Ей нравится работать на внутренних рейсах, и многим другим тоже. И наоборот, есть люди, которые больше любят международные рейсы. Мне нравится летать в Пекин и Токио из Вашингтона и обратно. К тому же в Пекине нам дают 52 часа на отдых, так что я могу походить по магазинам и как следует отдохнуть.

Как на вас влияют многочасовые перелеты?

К тому времени, когда прилетаешь домой, ты очень вымотан. Ты действительно настолько устаешь, что нет сил даже сидеть в соцсетях. Бывает такое, что после долгого полета тебе не хочется ни отвечать на звонки, ни открывать дверь. Тебе хочется отменить все планы и просто валяться в постели.

Можете ли вы спать во время длительных перелетов?

Да, можем. Например, на рейсе в Пекин, продолжающемся 14 часов, у нас есть 4 часовой перерыв. Мы разносим напитки, потом еду, потом десерт и после можем немного отдохнуть. Половина команды направляется в отсеки для отдыха, пока другая половина работает. Эти отсеки очень маленькие и тесные, там даже сесть невозможно. Если честно, они похожи на гроб. Но, в принципе, там можно прилечь, послушать музыку и немного отдохнуть.

Можно ли там нормально поспать?

Одна из наших новеньких недавно уснула так, что не услышала три звонка будильника, так что все возможно. А я, к примеру, могу проспать только пару часов, и после чувствую себя так себе.

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Что происходит, когда вы, находясь в отсеках для отдыха, попадаете в зону турбулентности?

У нас там есть специальные ремни безопасности.

А что вы делаете, когда кому-нибудь становится действительно плохо или кто-то умирает во время полета?

Мы связываемся с медицинской компанией, и доктора объясняют нам, что делать. Они задают вопросы, мы отвечаем на них, и совместно решаем, что делать. На всякий пожарный на борту есть автоматический внешний дефибриллятор.

А тех, кто умер на борту, вы оставляете в своих креслах?

Да. Слава богу, я никогда не была в подобной ситуации и даже не знаю ни одного человека, на чьем рейсе кто-нибудь бы умер. Но, думаю, мы бы накрыли тело чем-нибудь, чтобы оно не привлекало столько внимания. Это все очень грустно.

А есть ли у вас какие-то тайные сигналы, которые используются в коммуникации с другими членами экипажа?

Есть несколько ситуаций, в которых нам положено использовать не сигналы, а определенные слова, значение которых понимают только члены экипажа, и я не могу поделиться ими с вами.

Что происходит, когда пассажир отказывается пристегнуть ремень, когда загорается лампочка «Пристегните ремни»?

Когда индикатор «Пристегните ремни» горит, но не мигает, некоторым пассажирам вообще все равно: они хотят сходить в туалет — нет, они не хотят выглядеть грубыми и невежливыми — просто хотят сходить в туалет. Ладно. Не буду же я никого физически задерживать. Но я просто обязана сообщить пассажиру следующее: если капитан считает, что индикатор должен гореть, значит отстегивать ремень и тем более вставать со своих мест может быть опасно.

Что нужно сделать пассажирам, чтобы их выгнали из самолета или чтобы борт совершил экстренную посадку?

Если на предполетном досмотре этого почему-то не заметили и вы попали на борт пьяным, а мы увидели это до отлета — вам придется удалиться из самолета. Нам не нужно, чтобы на высоте 10 километров над землей вы вдруг встали с места и начали буянить. Впрочем, чтобы вас выгнали из самолета еще до взлета, вам достаточно начать вести себя агрессивно — вы тут же отправитесь восвояси в сопровождении представителей службы безопасности. Если вы получили телесные повреждения, в принципе самолет может быть перенаправлен, но такое решение принимаю не я.

Что самое странное, с чем вы сталкивались во время работы?

Мои полеты в основном проходили довольно спокойно, ничего особенного. Хотя была парочка инцидентов. Однажды я увидела, как пассажир упал и разбил лицо. Он даже не успел схватиться за что-нибудь руками. Хотя это не очень-то странно. Еще мне рассказывали об одном случае, когда с полок для ручной клади капала кровь. Выяснилось, что кто-то пытался провезти в сумке голову козла. Это было, конечно, до введения современных норм предполетного досмотра.

А что для вас самое ужасное в поведении пассажиров?