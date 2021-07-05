Грязные места в номере, которые редко моют

Лето — пора отпусков, а цивилизованный отдых так или иначе связан с пребыванием в отеле. Несмотря на обязательную уборку после предыдущих постояльцев, есть места, которые не стоит трогать руками без предварительной обработки хотя бы антибактериальными салфетками. «Рамблер» напомнил некоторые из них.

Фото: Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт» Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Пульты от телевизора и кондиционера

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Чаще всего горничные просто забывают помыть эти предметы. Да, не все на досуге смотрят телевизор, но кондиционер этим летом — не роскошь, а необходимость. Как бы там ни было, помните, что перед тем как взять пульты, их лучше протереть, ведь неизвестно, кто пользовался ими до вас. А лучше — заверните их в прозрачный пакет.

Бокалы, графины и стакан для зубных щеток

Их редко отмывают до блеска, чаще всего просто ополаскивают. А иногда на дне можно обнаружить и заметный слой пыли. Так что перед использованием их лучше помыть собственноручно хотя бы мылом под горячей водой.

Выключатели и дверные ручки

Пожалуй, нет предметов, которые мы трогаем чаще. Их обычно протирают влажной тряпкой, часто не снимая перчаток, например, после уборки санузла. Так что лучше регулярно протирать каждый день, пока вы живете в номере. Кстати, это касается и выключателей прикроватных светильников.

Фен

Удобно, когда фен всегда под рукой, но горничные до него чаще всего не добираются. Так что перед использованием лучше самостоятельно обработать его салфетками. Или взять с собой свой собственный.

Покрывало и шторы

Большая ошибка — в изнеможении сразу растянуться на кровати, не убрав предварительно покрывало. Если постельное белье и полотенца стирают перед каждым заездом и регулярно меняют в течение всего отдыха, то покрывало в лучшем случае — раз в месяц, а иногда и раз в квартал. Не поленитесь и спрячьте его в шкаф. То же самое касается и штор, но так как снять их нельзя, лучше всего как можно реже дотрагиваться и мыть руки после каждого касания. Сидеть без одежды на стульях и креслах тоже не стоит. Единственное безопасное место в этом смысле — постель.