Как узнать, есть ли в отеле скрытая камера

А у вас возникает чувство дискомфорта, когда вы находитесь в незнакомом помещении, будь то номер в отеле или больничная палата? Кажется, что за вами как-будто бы наблюдают «Что за глупости», — решаете вы и отгоняете эти мысли прочь. Но на самом деле такой вариант развития событий вполне возможен, ведь не всегда скрытая камера установлена так, что вы можете ее видеть. На то ведь она и скрытая.

В этой статье мы хотим рассказать о нескольких простых способах вычислить, есть ли в помещении камера наблюдения. Запоминайте, возможно, в будущем это избавит вас от множества неловких ситуаций.

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Сфотографируйте комнату

Если вы вошли в помещение и заподозрили что-то неладное скорее выключите свет. Затем снимите комнату на смартфон со включенной вспышкой. Теперь наша задача внимательно изучить снимок. При свете вспышки легко можно заметить блики от линзы скрытой камеры.

На фото они будут выглядеть как маленькие белые точки. Все дело в том, что большинство камер наблюдения в темноте подсвечивают помещение в инфракрасном диапазоне. Человеческому глазу этот свет не уловить, но вот матрица телефона справится на все 100%.

Обыщите помещение

С развитием технологий компании научились делать настолько маленькие скрытые камеры, что спрятать их можно практически куда угодно. Поэтому, при возникновении любых подозрений, немедленно проверьте все шкафы, шкафчики, полки, статуэтки, цветочные горшки и прочие места, где, чисто гипотетически, можно было бы установить небольшую камеру.

Вполне возможно, записывающее устройство находится в какой-то незаметной нише, а для объектива проделано специальное отверстие. В этом случае ваша задача значительно усложняется, но не забывайте про первый способ вычисления камер.

Присмотритесь к деталям

«У этих часов какой-то странный циферблат А эта ваза совсем не вписывается в общий интерьер комнаты ». Если у вас возникают подобные мысли, лучше убедитесь, что непонятные вещички – всего лишь результат безвкусицы их хозяина, а не места для установки камеры наблюдения.

Зачастую именно в таких «неуместных» предметах скрываются записывающие устройства.

Скачайте скрипт

Разработчик Джулиан Оливер создал специальный скрипт , который помогает другим людям отстаивать право на свою приватность. Запустив его на своем мобильном устройстве, можно найти камеры, работающие по Wi-Fi, и даже остановить передачу данных.

Так как большинство современных камер наблюдения отправляют записанные данные своему владельцу через Wi-Fi, это скрипт придется как никогда кстати. Но есть одно «но»: в некоторых странах такое вмешательство в чужую сеть карается законом, к примеру, в США за подобную выходку запросто можно отправиться в тюрьму. Там-то от камер наблюдений уже будет не скрыться

Успокойтесь